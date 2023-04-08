Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü açıklaması

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ta forma giyen Sırp oyuncu Dusan Tadic, Feyenoord maçında Orkun Kökçü ile yaşadığı gerginliği anlattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü açıklaması
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08 Nisan 2023 16:37
Hollanda Kupası'nda Feyenoord ile Ajax arsaında oynanan yarı final maçında Ajaxlı Dusan Tadic ve Feyenoordlu milli oyuncu Orkun Kökçü arasında yaşanan gerginliğin detayları ortaya çıkt.

Hollanda basınına konuşan Tadic, "Orkun Kökçü'ye oruç tutmasıyla ilgili hiçbir şey söylemedim. Onu yere düşürdükten sonra çimlerin tadının nasıl olduğunu sordum ve daha fazla spor salonuna gitmesi gerektiğini söyledim. Tüm yaşanan buydu ancak insanlar büyük bir hikaye yazdı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda Kupası'nda Ajax'ı Feyenoord'u 2-1 ile elediği maçta Dusan Tadic, Orkun Kökçü'ye sert bir müdahalede bulundu. Sonrasında eliyle bir hareket yapan Tadic'in, Orkun'un maç içerisinde oruç açmasıyla dalga geçip, hakaret ettiği iddia edilmişti.

ORKUN DA YALANLAMIŞTI

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü "Böyle maçlarda bu sıklıkla olur ama konuyu büyütmemek gerekiyor. Tadic bana hakaret etmedi. Sadece normal bir tartışma oldu. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama duygularım tavan yaptı. El hareketleri yaptı ama bununla tam olarak ne demek istediğini bilmiyorum. Bundan hoşlanmadım." ifadelerini kullanmıştı.

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