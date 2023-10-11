Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 12:03 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 12:03

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? 2023 Dünya Kız Çocukları Günü mesajlar ve sözler

Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri ile 2023 yılında da gündemde yer alıyor. İlk kez 2012 yılında kutlanan Dünya Kız Çocukları Günü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kabul görmüştür. Kız çocuklarının yaşadığı sorunları, olumsuzlukları ele alan Dünya Kız Çocukları Günü, eşitsizliği gidermek için öne çıkmıştır. İşte, 11 Ekim tarihine özel en güzel Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ve sözleri..

Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? 2023 Dünya Kız Çocukları Günü mesajlar ve sözler
Abone Ol
Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 11 Ekim'de kutlanan, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve şiddet gibi sorunlarına farkındalık yaratmak amacıyla ilan edildi. Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ile dikkat çekilirken, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan kuruluşlar çeşitli etkinliklerle yaşamları iyileştirmeye çalışıyor. 
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi.
DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ MESAJLARI

"Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir. Başardıklarıyla kendi hikayesinin başrolü olan kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun! "

"Dünyanın en kıymetli varlıklarıdır Kız çocukları. Babalarının olduğu gibi Annelerinin göz bebeğidirler. Özellikle, babaları iftihar eder kızlarıyla… Toplumun göz bebeğidir ve geleceğidir kızlarımız… Gününüz kutlu olsun…"

"Dünyanın her yerinde ,cinsiyet ayrımı yapılmaksızın,tüm çocukların eşit haklara ve eşit koşullara sahip olduğu bir dünya dileğiyle…."

"Kız çocuklarının çalıştırılmadığı, istismara uğramadığı,okutulduğu bir dünya ümidiyle..
Dünya Kız Çocukları Günü"kutlu olsun."

"Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! 11 Ekim Dünya kız çocukları günü kutlu olsun."

"Sevgiyle ve saygıyla büyüyen, Cumhuriyet değerlerini bilen ve sahip çıkan kız çocukları bizim geleceğimizin garantisi."

"Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek."


"Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.Onlara inancımız sonsuz.
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun."

"Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek."

"Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.
Onlara inancımız sonsuz.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun."

"Tüm çocuklar hayattır.

Kız çocukları sevgidir, berekettir.

Geleceğimizi emanet ettiğimiz kız çocuklarımızın 11 ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun.."

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"

"Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!"

"Bugün, dünyanın geleceğini inşa eden güçlü kız çocuklarını anıyoruz. Onların cesareti, azmi ve yetenekleri, dünyayı daha iyi bir yer yapma yolunda bize ilham veriyor."

"Onlar bizim ümidimiz, geleceğimiz
Geleceğimizin teminatı evlatlarımız hep gülsün. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Dünya Kız Çocukları Günü
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik Beşiktaş Beşiktaş'ta derbi öncesi 3 müjde, 1 seferberlik
İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: 'Amiral gemisi' Galatasaray İspanyollar, Galatasaray'a hayran kaldı: "Amiral gemisi"
Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber Galatasaray Hakim Ziyech'ten Galatasaray'a kötü haber
Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11 Milli Takım Hırvatistan - Türkiye: Muhtemel 11
Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü! Dünya Futbolu Petr Cech hokeyde de kalesine duvar ördü!
Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası! Dünya Futbolu Suudi Arabistan'a giden yıldızlar 'mutlu değil' iddiası!
Colin Kazım'dan Pirlo itirafı Fatih Karagümrük Colin Kazım'dan Pirlo itirafı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda 17 maç oynandı
Yılmaz Vural: ''Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya?'' Futbol Yılmaz Vural: ''Milli takıma yabancı hoca gelir mi ya?''
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Voleybolda sezonun ilk kupası VakıfBank'ın
2
Mehmet Büyükekşi'den Süper Kupa için açıklama!
3
Alan Brazil: ''Ten Hag'ın davranış tarzından tiksiniyorlar''
4
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş Stadı sözleri
5
Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu
6
Romelu Lukaku: ''Bir sürü saçmalık atlattım, patlamak üzereydim''
7
Luka Modric'ten Arda ve Livakovic yorumu

SON HABERLER

yukarı ok