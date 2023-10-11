Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? 2023 Dünya Kız Çocukları Günü mesajlar ve sözler

Dünya Kız Çocukları Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 11 Ekim'de kutlanan, kız çocuklarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği, ayrımcılık ve şiddet gibi sorunlarına farkındalık yaratmak amacıyla ilan edildi. Dünya Kız Çocukları Günü mesajları ile dikkat çekilirken, toplumsal cinsiyet eşitliği için çalışan kuruluşlar çeşitli etkinliklerle yaşamları iyileştirmeye çalışıyor.Türkiye, Kanada ve Peru tarafından yapılan girişimler sonucunda, kız çocuklarına karşı ayrımcılığın önlenmesi ve onların insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanmalarını sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 11 Ekim, "Dünya Kız Çocukları Günü" olarak ilan edildi."Her kız çocuğu başarılarıyla kendi hikayesini yazma gücüne sahiptir. Başardıklarıyla kendi hikayesinin başrolü olan kızlarımızın Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun! ""Dünyanın en kıymetli varlıklarıdır Kız çocukları. Babalarının olduğu gibi Annelerinin göz bebeğidirler. Özellikle, babaları iftihar eder kızlarıyla… Toplumun göz bebeğidir ve geleceğidir kızlarımız… Gününüz kutlu olsun…""Dünyanın her yerinde ,cinsiyet ayrımı yapılmaksızın,tüm çocukların eşit haklara ve eşit koşullara sahip olduğu bir dünya dileğiyle….""Kız çocuklarının çalıştırılmadığı, istismara uğramadığı,okutulduğu bir dünya ümidiyle..Dünya Kız Çocukları Günü"kutlu olsun.""Okuyan ve sevgiyle büyüyen her kız çocuğu yarınlar için 1 umuttur. Aydınlık yarınları kızlarımızla el ele kuracağız! 11 Ekim Dünya kız çocukları günü kutlu olsun.""Sevgiyle ve saygıyla büyüyen, Cumhuriyet değerlerini bilen ve sahip çıkan kız çocukları bizim geleceğimizin garantisi.""Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek.""Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.Onlara inancımız sonsuz.11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun.""Bu dünyayı bugünün kız çocukları değiştirecek. Güçlü kızlar, güçlü yarınlar demektir. Dünya, hayallerini gerçekleştiren kız çocukları ile güzelleşecek.""Bugünün kız çocukları yarının güçlü bireyleri olacak.Onlara inancımız sonsuz.11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Kutlu Olsun.""Tüm çocuklar hayattır.Kız çocukları sevgidir, berekettir.Geleceğimizi emanet ettiğimiz kız çocuklarımızın 11 ekim Dünya Kız Çocukları günü kutlu olsun..""Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!""Daha iyi bir gelecek inşa etmek için hayallerinin peşinden koşan tüm kız çocuklarının, 'Dünya Kız Çocukları Günü' kutlu olsun!""Bugün, dünyanın geleceğini inşa eden güçlü kız çocuklarını anıyoruz. Onların cesareti, azmi ve yetenekleri, dünyayı daha iyi bir yer yapma yolunda bize ilham veriyor.""Onlar bizim ümidimiz, geleceğimizGeleceğimizin teminatı evlatlarımız hep gülsün. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun."