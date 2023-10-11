Haber Tarihi: 11 Ekim 2023 14:37 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 14:37

Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı, verilecek mi? Dul ve yetimlere 5000 TL ikramiye var mı?

Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı, verilecek mi? sorusu gündemde. Emekli ikramiyesi kararının açıklanmasının ardından merak edilen konulardan biri de "dul ve yetim maaşı alanlar 5000 TL emekli ikramiyesi alacak mı" oldu. Henüz resmi olarak açıklanmamasına rağmen dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında 5000 TL'lik emekli ikramiyesinden faydalanması bekleniyor. Peki, dul ve yetim maaşında ikramiye müjdesi 2023 | 5 bin TL ikramiye kimlere yatacak? Dul ve yetim maaşı alanlara 5 bin lira emekli ikramiyesi verilecek mi, ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kasım ayının ilk yarısı' diyerek açıkladı!

Dul ve yetimler 5000 TL alacak mı, verilecek mi? Dul ve yetimlere 5000 TL ikramiye var mı?
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Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ikramiye ödeneceğini açıkladı. Açıklama ardından 5 bin liralık ikramiyenin kimlere verileceği merak edildi. Peki, dul ve yetim maaşı alanlara ne kadar ikramiye verilecek? 5 bin lira ikramiye kimlere verilecek? 
DUL VE YETİMLER 5000 TL ALACAK MI, VERİLECEK Mİ?
Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.

Buna göre çocuklu ve dul olan vatandaşların ödemeleri 2500 TL, yetim ödemesinin 1250 TL'de kalacağı belirtiliyor.

5 BİN TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5000 lira ödeme yapılacağını söyledi. Çalışan emekliler bu ödemeden yararlanamayacak.

12 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren ödeme Kasım ayının ilk yarısında hesaplara geçecek.

DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR?

Dul ve yetim aylığı, emekli maaş zammının ardından arttı. Yeni zamla birlikte yüzde 25 hisseye göre en düşük aylık 2 bin lirayı geçerken, yüzde 75 hisseye göre en yüksek dul ve yetim aylığı 23 bin 308 lira oldu. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre de anne ve babası yararlanabiliyor. Vefat eden sigortalının dul eşine yüzde 50 oranında aylık bağlanırken, sigortalının çocuğu yoksa ve eşine kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ya da aylık bağlanmamışsa yüzde 75'i oranında ölüm aylığı bağlanıyor.

Çalışmayan ya da kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde de 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanlara maaşın yüzde 25 oranında aylık bağlanıyor.


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