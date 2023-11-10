Haber Tarihi: 10 Kasım 2023 11:31 - Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 11:31

Dritan Rexhepi kimdir? Kompania Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi kimdir?

Sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Kompania Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Peki, Kompania Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi kimdir?

Dritan Rexhepi kimdir? Kompania Bello kartelinin lideri Dritan Rexhepi kimdir?
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek." notunu düştü. 
Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Kompania Bello isimli kartele, İstanbul'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda, kırmızı bültenle aranan kartelin lideri konumundaki Dritan Rexhepi, gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rexhepi'nin, İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, bu tespit üzerine harekete geçildiğini söyledi.

Operasyonu sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, İstanbul polisinin, İtalyan polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartelin lideri Rexhepi'yi Beylikdüzü'nde gözaltına aldığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek." mesajını paylaştı.

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