Doğalgaz bedava mı? 2023 bedava doğalgaz ne zaman bitecek?

Ücretsiz doğalgaz desteği tarihlerine ilişkin detaylar soğuk havanın yurt genelinde etkili olmasıyla birlikte gündeme geldi. Karadeniz bölgesindeki doğalgaz keşfi herkesi sevindirmiş hemen akabinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan hanelere doğalgaz indirimi yapılacağının müjdesini vermişti. Hal böyle olunca ısınma ihtiyacını gidermek isteyen vatandaşlar "Ücretsiz doğalgaz ne zamana kadar ve hangi aylar geçerli? Doğalgaz desteği bitti mi, devam ediyor mu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 2023-2024 ücretsiz doğalgaz uygulamasının detayları…Kararnamesi'ne göre, konut, ibadethane ve cem evi abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedellerinin tamamı ile 1 Mayıs 2024'e kadar tahakkuk edecek sonraki faturalarda 25 standart metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri Bakanlığının bütçesinden ödeniyor.Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 lira olduğu göz önüne alındığında yapılan hesaba göre, bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküplük doğalgaz ücretsiz olacak ve vatandaşlardan aylık 151.75 lira alınmayacak.Bir yıllık dönemde ise ücretsiz doğalgaz bedeli bin 821 lira olacak.24 Nisan 2023 tarihinde başlayan bedava doğalgaz uygulaması 31 Mayıs 2023'te sona erdi. Ancak 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı vatandaşlara ücretsiz olarak verilecek.Dolayısıyla 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyası devam ediyor. Buna göre 25 metreküp doğalgaz tüketimi 1 Mayıs 2024 tarihine kadar ücretsiz olacak.1 Ekim 2023 tarihi itibariyle 1000 metreküp doğalgaz 4080 TL. Bu da 1 metreküp başına 4,08 TL anlamına geliyor. 1 metreküp fiyatı baz alındığında 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir meblağ yapıyor. Doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık indirim uygulanıyor.