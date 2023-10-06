Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Dofer Yapı halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

İşlem Kodu DOFER Talep Toplama Tarihleri Hazırlanıyor… Halka Arz Fiyatı 17,11 TL Dağıtım Şekli Tamamı Eşit

Toplam Dağıtılacak Lot 17.000.000 Lot Katılım Endeksi – Dağıtım Oranları –



Halka Arz Büyüklüğü 290 Milyon TL İşleme Başlama Tarihi – Toplam Katılımcı Sayısı – Son Tavan Kârı –





Halka Arz Detayı

14.000.000 Lot Sermaye Arttırımı

Ortak Satışı : 1.590.000 Lot (Mustafa Doğan)

Ortak Satışı : 690.000 Lot (Yağmur Doğan)

Ortak Satışı : 690.000 Lot (Mert Doğan)

Ortak Satışı : 30.000 Lot (Yasemin Doğan)

Fonun Kullanım Amaçları

İşletme Sermayesi (%35)

Finansal borçların ödenmesi (%20)

Makine alımı ve fabrika inşaatı (%45)

Belgeler & Dökümanlar

Taslak İzahname : Görüntülemek için tıklayın. Fon Kullanım Yeri Raporu: Görüntülemek için tıklayın.

Dofer Yapı Malzemeleri Hakkında & Ne İş Yapar ?

SPK'nın 5 Ekim Perşembe akşamı yayımladığı bülten ile Dofer Yapı halka arzına onay verildi.(Dofer Yapı Malzemeleri SPK Bülteni 2023/59)(Dofer Yapı Malzemeleri Taslak İzahname, Sayfa 180.)Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1985 yılında Sayın Mustafa Doğan tarafından kurularak ticaret hayatına adım atmıştır. Ailemiz, 4 nesil öncesine dayanan kökenleriyle Beypazarı'ndan Ankara'ya kereste ticareti yaparak başlamış ve bugün ise bölgenin önde gelen demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan firmalarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. (halkaarztakvimi.com.tr)Firmamız, güçlü sermaye yapısı ve üretici kimliği sayesinde müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Bununla birlikte, maliyet avantajı ve geniş tır filosu ile sağlanan lojistik avantajlar, müşterilerimize daha etkin bir hizmet sunmamızı sağlamaktadır.