Haber Tarihi: 06 Ekim 2023 15:37 - Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2023 15:37

Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Dofer Yapı halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Dofer Yapı halka arzı SPK tarafından onaylandı. Peki, Dofer Yapı halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, helal mi, hisse fiyatı ne kadar? | Dofer Yapı halka arz tarihi

Dofer Yapı halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar? | Dofer Yapı halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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SPK'nın 5 Ekim Perşembe akşamı yayımladığı bülten ile Dofer Yapı halka arzına onay verildi.
DOFER YAPI HALKA ARZ NE ZAMAN?
İşlem Kodu DOFER
Talep Toplama Tarihleri Hazırlanıyor…
Halka Arz Fiyatı 17,11 TL
Dağıtım Şekli Tamamı Eşit
Toplam Dağıtılacak Lot 17.000.000 Lot
Katılım Endeksi
Dağıtım Oranları

Halka Arz Büyüklüğü 290 Milyon TL
İşleme Başlama Tarihi
Toplam Katılımcı Sayısı
Son Tavan Kârı

Halka Arz Detayı

(Dofer Yapı Malzemeleri SPK Bülteni 2023/59)

  • 14.000.000 Lot Sermaye Arttırımı
  • Ortak Satışı : 1.590.000 Lot (Mustafa Doğan)
  • Ortak Satışı : 690.000 Lot (Yağmur Doğan)
  • Ortak Satışı : 690.000 Lot (Mert Doğan)
  • Ortak Satışı : 30.000 Lot (Yasemin Doğan)

Fonun Kullanım Amaçları

(Dofer Yapı Malzemeleri Taslak İzahname, Sayfa 180.)

  • İşletme Sermayesi (%35)
  • Finansal borçların ödenmesi (%20)
  • Makine alımı ve fabrika inşaatı (%45)

Belgeler & Dökümanlar

  1. Taslak İzahname: Görüntülemek için tıklayın.
  2. Fon Kullanım Yeri Raporu: Görüntülemek için tıklayın.

Dofer Yapı Malzemeleri Hakkında & Ne İş Yapar ?

Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 1985 yılında Sayın Mustafa Doğan tarafından kurularak ticaret hayatına adım atmıştır. Ailemiz, 4 nesil öncesine dayanan kökenleriyle Beypazarı'ndan Ankara'ya kereste ticareti yaparak başlamış ve bugün ise bölgenin önde gelen demir ticareti, çelik hasır ve hazır demir üretimi yapan firmalarından biri olarak varlığını sürdürmektedir. (halkaarztakvimi.com.tr)

Firmamız, güçlü sermaye yapısı ve üretici kimliği sayesinde müşterilerine yüksek kalitede hizmet sunmaktadır. Bununla birlikte, maliyet avantajı ve geniş tır filosu ile sağlanan lojistik avantajlar, müşterilerimize daha etkin bir hizmet sunmamızı sağlamaktadır.

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Dofer Yapı
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