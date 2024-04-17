Haber Tarihi: 17 Nisan 2024 12:09 - Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2024 12:09

DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024) Doğuş Otomotiv temettü ne zaman yatacak?

BIST 100 Endeksi'ndeki Doğuş Otomotiv (DOAS), hisse başına net 5 lira 11 kuruş temettü dağıtacak. Peki, DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024) Doğuş Otomotiv temettü ne zaman yatacak?

DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024) Doğuş Otomotiv temettü ne zaman yatacak?
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Doğuş Otomotiv, 20 Ekim'deki genel kurulunda 1 TL nominal değerli pay için brüt 5,68 TL temettü teklif edecek. Stopaj sonrası net temettü 5.11 TL olacak.
DOAS temettü ne zaman yatacak? (2024)

Doğuş Otomotiv'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, kâr payı dağıtım tarihinin 28 Kasım olacağı belirtildi.

Kâr payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kâr payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarihin 24 Kasım olarak teklif edildiği dile getirilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "kârlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerini karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kâr dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1 milyar 250 milyon TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kâr payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi genel kurulun onayına sunulacaktır."

 
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