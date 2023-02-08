Haber Tarihi: 08 Şubat 2023 15:03 - Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2023 15:03

Diyarbakır deprem bölgesi mi? 2023 Diyarbakır fay hattı ve deprem risk haritası

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından sarsıntılar devam ediyor. Yaşanan depremin ardından Diyarbakır'ın deprem bölgesi olup olmadığı merak konusu oldu. Arama motorlarında Diyarbakır'ın deprem bölgesi olup olmadığını sorgulanıyor. Peki, Diyarbakır deprem bölgesi mi? 2023 Diyarbakır fay hattı geçen yerler ve deprem risk haritası

Diyarbakır deprem bölgesi mi? 2023 Diyarbakır fay hattı ve deprem risk haritası
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Türkiye, 6 Şubat'ta merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan depremle sallandı. 10 büyük ili etkileyen deprem sonrası fay hattı sorgulamaları yapılmaya başkandı. Özellikle büyük şehirler için büyük bir tehlike oluşturan deprem sonrası deprem fay hattı haritası, aktif ve pasif fay hatları, fay hattının geçtiği iller merak kazandı. Hangi illerde deprem riski var? İşte Türkiye'de birinci derecede riskli bölgeler, ikinci derecede riskli bölgeler ve üçüncü derecede riskli bölgeler, Deprem risk haritası ile 2023 Türkiye fay hattı haritası haberimizde.

DİYARBAKIR DEPREM BÖLGESİ Mİ? 

Diyarbakır 3. derece deprem bölgesidir.

BİRİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt..
İKİNCİ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum..

ÜÇÜNCÜ DERECE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLLER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.
TÜRKİYE'DE YÜKSEK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER
Türkiye'deki deprem haritasından elde edilen verilere göre riskli olan iller şu şekilde;
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Kocaeli

Bolu

Sakarya


Bursa

Balıkesir

İzmir

Manisa

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzincan

Erzurum

Bingöl

Hakkari

TÜRKİYE'DE DÜŞÜK DEPREM RİSKİ OLAN İLLER

Türkiye'nin deprem riski olan illeri belirlenirken iller beş farklı kategoride sınıflandırılıyor. Bu kapsamda dördüncü ve beşinci kategorideki illerin deprem riski düşük olarak nitelendiriliyor. Türkiye'de dördüncü ve beşinci grupta yer alıp deprem riski düşük olan şehirler ise şu şekilde;

Karaman,

Kırklareli,

Nevşehir,

Aksaray,

Konya,

Edirne,

Ankara,

Niğde,

Sinop,

Giresun,

Rize,

Artvin,

Trabzon

Adana.

İSTANBUL DEPREM RİSK HARİTASI 2023! 


İstanbul deprem haritası, şehrin deprem riski taşıyan bölgelerini düşük, orta ve yüksek riskli olmak üzere üçe ayırıyor.

İstanbul'daki düşük riskli ilçeler ve semtler; Pendik, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Şile, Üsküdar, Darıca, Erenköy, Çengelköy, Suadiye, Altunizade, Polonezköy, Eminönü, Rumelihisarı, Adalar, Beşiktaş, İçerenköy, Sarıyer, Nişantaşı, İstinye, Gültepe, Kağıthane, Taksim, Arnavutköy, Şişli ve Levent'tir.

İstanbul'daki orta derece riskli ilçe ve semtler; Üsküdar Çukuru, Tarabya Çukuru, Tophane, Çayırbaşı Çukuru, Ortaköy'deki dolgu kısımlar, Kurbağalıdere, Alibeyköy, Moda Sahili, Silivri, Fatih, Gümüşyaka ve Topkapı'dır.

Türkiye'de deprem riski az olan iller hangileri? İstanbul deprem haritası:
İstanbul'da yüksek derecede deprem riski taşıyan bölgeler ise Zeytinburnu, Küçükçekçmece, Florya, Esenkent, Ispartakule, Ambarlı, Avcılar ve Haramidere'dir.

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

TÜRKİYE FAY HARİTASI SORGULAMA EKRANI

Türkiye fay hattı haritası sorgulama ekranı, son depremlerin ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. MTA ve AFAD tarafından listelenen fay hatları, birkaç adımda kolayca görüntülenebiliyor. Fay haritası ile hangi şehir ya da ilçeden fay hatları geçtiğini listeyen iki kurum, bu bilgileri belirli periyodlarda güncelliyor. Türkiye fay haritası görüntüleme ekranı, internet üzerinden kolayca görüntülenebilmektedir.

AFAD E-DEVLET ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENEBİLEN HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

MTA'NIN FAY HARİTASINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

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