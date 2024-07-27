Haber Tarihi: 27 Temmuz 2024 11:46 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2024 11:46

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024

30 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler ÖSYM'den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Sınava katılan binlerce kişi DGS sonuçları sorgulama işlemlerini sürdürüyor. Takvime göre; 2024 DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu. DGS sonuçları için Ağustos ayı işaret edildi.

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024
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DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sürüyor. 2 yıllık önlisans eğitimi 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Söz konusu sınava katılanlar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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