DGS sınav sonuçları sorgulama işlemleri sürüyor. 2 yıllık önlisans eğitimi 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonrası gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Söz konusu sınava katılanlar "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS sınav sonuçları nasıl öğrenilir?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar.



DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.



2024 DGS sonuçları 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. DGS sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Adaylar, T.C kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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