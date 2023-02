DEPREMZEDE YARDIM BAŞVURUSU 2023! Depremzede kira yardımı başvuru e-Devlet sorgulama

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Hasar gören illerde hane başına 10 bin TL olarak yapılan yardım ödemeleri 17 Şubat Cuma günü itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Yardımdan faydalanmak isteyen depremzedeler e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı başvuru ekranı üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. İşte, AFAD 10 bin TL deprem yardımı başvuru ekranı...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AFAD tarafından 12 Şubat Stadyumu'nda kurulan çadır kentte incelemelerde bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Bu günlerin birlik olma ve dayanışma zamanı olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler şu anda bütün imkanlarımızı seferber etmiş vaziyetteyiz ve şu an itibarıyla bazı hazırlıkları yapıp, hasar tespitleriyle birlikte de ailelere belli desteğimizi inşallah vereceğiz.Şu an itibarıyla Hazine ve Maliye'den bu konuda belli bir bütçeyi ayırmış vaziyetteyiz. İnşallah bu bütçeyle beraber hasar tespitleriyle her ailemize onları bu süreçte rahatlatacak bir rakamı ki bunu inşallah 10 bin olarak şu anda planladık, 10'ar bin lira inşallah bu ailelere şu anda hükümet olarak ulaştıracağız. Onların bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ailelere yapılacak deprem destek ödemesinin 10 bin TL olduğunu belirtti.Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamakta olup, destek ödemelerinin Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşların doğrudan hesabına, hesabı bulunmayanların ise TC kimlik numaralarına yapılacağı kaydedildi.AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri 17 Şubat 2023 tarihi itibarıyla başladı.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören depremzedelere yönelik verilecek olan 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlandı. Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, hasar tespit çalışmalarının sahada devam ettiğini, çalışmalar sonuçlandıkça ödemelerin yapılacağı bildirildi. Ödemelerin AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği belirtilirken, şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespitin tamamlanarak ödemelere başlandığı duyuruldu.Afetzedelere taşınma, geçici barınma ve temel ihtiyaçlarını gidermek üzere afetler sonrasında AFAD tarafından nakdi olarak karşılıksız barınma desteği yapılacaktır.Deprem bölgesinde konutu Bakanlık tarafından hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracı vatandaşlara Afetzede Barınma Yardımı sağlanacak.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar için e-Devlet üzerinden Afetzede Barınma Desteği başvurularının alınmaya başladığını bildirdi.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca deprem bölgesindeki konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar barınma desteği başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD'ın "Afetzede Barınma Desteği" ekranından yapabilecek.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 15.000-TL taşınma yardımı yapılacaktır.Afetzedelerin, ikamet adreslerinin bulunduğu il valiliklerince kimlik paylaşım sistemi ve tapu sorgulamaları yapıldıktan sonra konutları deprem afeti nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı teknik ekiplerince yıkık, acil yıktırılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı olarak tespit edilen afetzede ailelere 12 ay boyunca; ev sahibi olanlara aylık 5.000-TL olmak üzere toplam 60.000-TL, kiracı olanlara ise aylık 2.000-TL olmak üzere toplam 24.000-TL kira yardımı yapılacaktır.İkamet adreslerinin bulunduğu il valiliğince yapılacak incelemeler sonrasında sırasıyla taşınma ve kira yardımı yapılacaktır.Konutu ağır hasarlı ev sahiplerinden konteyner talebi olanlara sadece 15.000-TL taşınma yardımı yapılacak olup, barınma desteği yapılmayacaktır.Öte yandan deprem yardımları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, "Kira ve taşınma yardımı bir başka konuydu. Talepleri olan afetzedelerimiz E devlet üzerinden başvurabilirler.Nüfus kimlik kartını kaybeden vatandaşlarımız E devlet üzerinden yarından itibaren başvurdukları suretle geçici kimlik kartlarını alabilecekler." ifadelerini kullandı.