DEPREM OLACAK MI 16 AĞUSTOS 2023? Tekrar deprem olacak mı?





Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.





Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dedi



Yeni depremler olur mu?



Artçı depremlerin aralıklarla devam edeceğini kaydeden Bigöl, "Bundan sonra o bölgede bu büyüklüklerde bir deprem olmaz. Artçı depremler, hatta bugün olan depremler içinde de 7.6 dışında artçı olmadığını zannettiğimiz depremler var. Bunlar incelemeyle meydana çıkacak. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hem büyüklükleri hemen zaman, oluşum aralığı azalarak devam edecek. Bugün 6.6, 6.7 olduysa öbür gün belki 5 olacak, daha sonra haftada bir 15 günde bir, ayda bir yılda bir artçı depremler olacak." diye konuştu.



6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar



Hasarlı evlerden uzak durulması çağrısını yineleyen Bingöl, "Eğer bina hasarlıysa çatlamalar varsa duvarlarda o binalara girmesinler. O binalara yetkililerin kontrolünden sonra girilebilir. Hafif hasarsa, duvarlarda sadece sıva çatlamasıyla mesele değil. Kolonlarda da hasar olabilir. 6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar. Binalarda herhangi bir hasar yoksa binaya girmede sakınca yok." şeklinde konuştu.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Aslında deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep il sınırlarının birleştiği yerde oluyor. Depremin büyüklüğünü 7.4 olarak verdik. Saat 04:17'de oldu. Doğu Anadolu fayı üzerinde, geniş bir alanda olan bir deprem. 180 km'lik fayı kırabileceği tahmin ediliyor. Bu deprem 17 Ağustos 1999 depreminden sonra en büyük deprem. Maalesef o büyüklükteki depremi yeniden yaşıyoruz. Hep "Marmara'da deprem ne zaman olacak" diyorduk. Türkiye'de yaşıyorsak maalesef bu depremlere hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Doç. Dr. Doğan Kalafat, "Artçı sarsıntıların en büyüğü 6.6, 45'e yakın 4'ün üzerinde deprem var. Artçı depremler yaklaşık 1 yıl sürecektir. O yüzden vatandaşlarımızın muhakkak hasarları binalardan kaçınmasını ve evlerine girmemesini" diliyoruz." uyarısında bulundu.Deprem İzleme Müdür Yardımcısı Dr. Selda Altıncı Poyraz, "Biz burada sürekli telefon alıyoruz. Göçük altında kalan vatandaşlar bize ulaşamıyor, çünkü telefon hatları çok yoğun. Biz de sabahran beri birçok telefon aldık. En çok telefonu Hatay'dan alıyoruz. Burada önemli olan artçıların aylarca devam edebilceği, mutlaka AFAD'ın uyarılarını dinlemelerini istiyoruz." dediArtçı depremlerin aralıklarla devam edeceğini kaydeden Bigöl, "Bundan sonra o bölgede bu büyüklüklerde bir deprem olmaz. Artçı depremler, hatta bugün olan depremler içinde de 7.6 dışında artçı olmadığını zannettiğimiz depremler var. Bunlar incelemeyle meydana çıkacak. Artçı depremler olmaya devam edecek. Hem büyüklükleri hemen zaman, oluşum aralığı azalarak devam edecek. Bugün 6.6, 6.7 olduysa öbür gün belki 5 olacak, daha sonra haftada bir 15 günde bir, ayda bir yılda bir artçı depremler olacak." diye konuştu.Hasarlı evlerden uzak durulması çağrısını yineleyen Bingöl, "Eğer bina hasarlıysa çatlamalar varsa duvarlarda o binalara girmesinler. O binalara yetkililerin kontrolünden sonra girilebilir. Hafif hasarsa, duvarlarda sadece sıva çatlamasıyla mesele değil. Kolonlarda da hasar olabilir. 6 büyüklüğündeki deprem hasar almış binayı yıkar. Binalarda herhangi bir hasar yoksa binaya girmede sakınca yok." şeklinde konuştu.



Artçı deprem, bir depremden sonra aynı bölgede zaman zaman oluşan daha küçük ölçekli depremlerin ortak adı. Artçı depremlerin ne zaman biteceği bilinmiyor. Depremden sonra meydana gelen artçılar 1 ay sürebildiği gibi 2 yılda da devam edebilir.









Tekrar deprem bekleniyor mu, olacak mı? Artçı depremler sürüyor. AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'da gerçekleşti. Özellikle bölge halkı "Artçı deprem nedir, ne kadar sürer, Kahramanmaraş'ta artçı depremler devam ediyor mu, kaç tane oldu?" sorularına yanıt arıyor. Artçı depremler, peş peşe ve oldukça şiddetli şekilde yaşanıyor. Türkiye, göçük altından çıkacak iyi haberleri bekliyor…Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Kozan'da gerçekleşen M5,5'luk artçı depremin geleceğini geçen hafta twitterdan yazmıştım. Bunun ardından daha büyük deprem gelirse ya da Adana"ya inerse şaşırırım. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Naci Görür ise Kozan depremi için sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Adana Kozan'da 5,5 deprem. Saimbeyli ve Savrun Faylarının yakınlaşma bölgesinde, muhtemelen Savrun zonunda. 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede fay kuşakları üzerindeki stres alanlarında değişim var."Adana'nın Kozan ilçesindeki depremle ilgili konuşan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti" dedi.Adana'nın Kozan ilçesinde saat 08.44'te meydana gelen 5,5'lik depremin ardından NTV yayınına katılan Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Çardak fayına dikkat çekti.Şubat ayında meydana gelen iki büyük depremi hatırlatan Tüysüz, "Burada biriken stresin bir şekilde boşalması gerekiyordu. Bu depremde bunun işareti" dedi.Depremin şiddetinin orta büyüklükte olduğunu belirten Tüysüz, "Kanaatim bölgede bu şiddetin üstünde bir depremin olmayacağı" dedi ancak bölgedeki hareketliliğin de yaklaşık bir sene boyunca devam edebileceğini söyledi.