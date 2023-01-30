Haber Tarihi: 30 Ocak 2023 12:25 - Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2023 12:25

Denetimli serbestlik uzatıldı mı? 2023 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Denetimli serbestlik izinleri uzatılıp uzatılmayacağı soruları bir süredir merak konusuydu. Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi için hazırlıklarını sürdürüyor. Paketin bu hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulması bekleniyor. Yargı paketi içerisinde infaz düzenlemesi yer almayacak. Paket ile konutta 'çat-kapı' haciz uygulaması son bulacak. Peki, Denetimli serbestlik uzatıldı mı? 2023 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte detaylar...

Denetimli serbestlik uzatıldı mı? 2023 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
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Ocak ayının ilk günlerinde Adalet Bakanlığı 7. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bu hafta içerisinde pakete ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması planlanıyor. 

DENETİMLİ SERBESTLİK UZATILDI MI?
Adalet Bakanlığı tarafından çalışmaları tamamlanan paketin içerisinde yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri sürecinin daha etkin işletilebilmesi öngörülüyor.

Konutlarda hakim kararı olmaksızın haciz işlemi yapılamayacak. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak "hakim onayından geçtikten sonra" yerine getirilebilmesi sağlanacak.

Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınmaktadır. Buna göre evde ailenin ortak kullanımındaki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalar haczedilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanmaktadır. Örneğin borç 50 Bin TL ise 50 Bin TL'lik eşya üzerinde haciz yapılabilecek.

Bağımlılık yapma özelliği fazla olan sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelere yönelik cezai yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi amacıyla, sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri uyuşturucu madde olarak kabul edilerek bunlar da ceza kapsamına alınmaktadır. Böylelikle anılan maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılacak.

Uyuşturucu imal ve ticareti ile daha etkin mücadele edilebilmesi için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacının hakim tarafından kamuya açık yerlerde ve işyerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilmesine imkan sağlanmaktadır.

El konulan maddenin uyuşturucu madde olduğuna dair kesin rapor alındıktan sonra soruşturma aşamasında sulh ceza hâkimliğince bu maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilmesi zorunlu hale getirilmektedir. Böylelikle soruşturma veya kovuşturmanın kesinleşmesi beklenmeden uyuşturucu maddelerin imhası sağlanmış olacaktır.
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