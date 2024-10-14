Haber Tarihi: 14 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024 13:14

Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Nobel Ekonomi ödülünü alan Daron Acemoğlu'nun biyografi bilgileri

Daron Acemoğlu kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Acemoğlu, ekonomist kimliğiyle tanınmakta olup, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) profesör olarak görev yapmaktadır. 1967 yılında İstanbul'da doğmuş ve eğitimini İngiltere'de tamamlamıştır. Kurumların ekonomik kalkınma üzerindeki etkisi üzerine yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda tanınmış bir akademisyendir. 'Ulusların Düşüşü' gibi önemli eserlerin de yazarıdır. Peki, Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

Daron Acemoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Nobel Ekonomi ödülünü alan Daron Acemoğlu'nun biyografi bilgileri
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Nobel Ekonomi Ödülü kazanan Daron Acemoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Vatandaşlar, "Daron Acemoğlu kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Daron Acemoğlu Ermeni mi?" sorularının yanıtını merak ediyor. İşte Daron Acemoğlu'na dair merak edilenlerin yanıtı...

Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James A. Robinson'a verildi.

Ödül, kurumların refahı nasıl oluşturduğu ve etkilediğiyle ilgli çalışmalarından dolayı verildi.

Nobel alan isimler ödül olarak 1,1 milyon dolar alacaklar.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı.

London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu'nun siyasal ekonomi, ekonomik büyüme gibi siyasal ve ekonomik alanlarda yayınladığı akademik eserleri bulunmaktadır. Birçok yabancı ekonomi dergisinde editörlük yapmıştır.

Her 2 yılda bir ekonomi alanında yaptığı katkılardan dolayı 40 yaşın altındaki bilim adamlarına verilen ödül olan John Clark madalyası ile 2005 yılında ödüllendirilmiştir.

Daron Acemoğlu iktisat alanında yayınladığı makalesiyle 1996 yılının en İyi makalesi ödülünü almayı başarmıştır.

ÇOK DEĞERLİ ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Dünyanın en önemli ekonomistleri listesinde yer almıştır. Büyük bir platformda yapılan anket sonucunda dünya çapındaki en önemli ekonomist seçilmiştir.

Profesör unvanını aldıktan sonra 2 kez Nobel İktisat alanında aday olarak gösterilmiştir. Ekonomik gelişim ve siyasal ekonomi alandaki çalışmalarından dolayı 2006 yılında Bilim Ödülü verilmiştir.

2013 yılında T.C Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük ödülü verilmiştir. Aynı yılda yazdığı Ulusların Düşüşü isimli kitabı ile Nobel Ekonomi ödülünü almıştır.

Akademik çalışmaları gerekse kitapları ile günümüze kadar çok değerli ödüllere layık görülmüştür. 2017 yılında Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası almıştır.



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