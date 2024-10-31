Dario Saric: 'Panathinaikos beni istemişti'

NBA'de sezon başında Denver Nuggets ile anlaşma sağlayan Dario Saric, yaz döneminde EuroLeague şampiyonu Panathinaikos'un da gündemine gelmişti. Hırvat yıldız, son iki sezonda Panathinaikos'un kendisine olan ilgisini doğruladı.



Dario Saric, Cosmote TV'ye konuşurken bir önceki yaz da Panathinaikos'un kendisini istediğini ifade etti.



Dario Saric şu açıklamaları yaptı:



"Menajerim daha fazla bilgi sahibi olabilir. Denver Nuggets'tan teklif aldığım esnada NBA'de mi kalacağım yoksa daha büyük bir rol oynamak için Avrupa'ya mı döneceğim henüz karar vermemiştim. Yaz aylarında Panathinaikos'a mı gideceğimi yoksa NBA'de mi kalacağımı bilmiyordum.



Panathinaikos'un asistan koçu bir yıl önce de bana, beni istediklerini söylemişti."



