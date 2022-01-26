'Cyle Larin problemi, Aboubakar'ın aynısı'

Beşiktaş'ta sözleşmesi sona erecek olan isimlerden Cyle Larin'in durumu hakkında Sabah Gazetesi yazarları değerlendirmede bulundu.



SORU: Beşiktaş'ta Larin dahil iç transfer görüşmeleri sürüyor. Sözleşmesi biten çok sayıda isim var. Bu durum sahaya yansır mı? Bu görüşmeler takımı etkiler mi?



GÜRCAN BİLGİÇ: Önünü göremeyen oyuncu sahada riskten kaçar. Bunu belki isteyerek yapmaz ama konsantrasyonu etkilenir. Sakatlanmaktan çekinir, yeni sözleşmesi için sağlıklı olmak ister. Farklı davrananlar da vardır elbet. Beşiktaş geçen sezon aynı problemi Aboubakar ile yaşadı. "Sakatım" dedi ve son maçlarda oynamadı. Bunun üstüne şampiyonluk iddiasının azalması da tüm takımı olumsuz etkileyen faktör. Artık maç seçeceklerdir. Eğer yönetim oyuncularına güveniyorsa, sezon sonuna kadar devam eder. Ama bugünkü durumda Önder Karaveli'nin yeni genç isimlere daha çok şans verdiğini de görebiliriz.



LEVENT TÜZEMEN: Larin'in talibi çok olur. Çünkü Larin gibi güçlü, kuvvetli, ayağı ve kafa vuruşları etkili olan bir golcüyü Türkiye'de her takım ister. Ayrıca Larin, yüksek ücret istemeyi hak ediyor. Sözleşmesi biten sıkıntı yaratır. Çünkü bir futbolcunun sahaya kendisini verebilmesi için kafasının rahat olması gerekir. Beşiktaş'ta çok oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Yönetim sezon sonunu beklemeden işine yarayacak oyuncularla sözleşme uzatmayı düşünmeli. Kafası transferde olan oyuncu takıma tam katkı veremez.



ÖMER ÜRÜNDÜL: Her şey süt limanken Beşiktaş olumsuz bir sezon geçiriyor. Bunlar da tuzu biberi olur mu zaman içinde göreceğiz. Hem Beşiktaş hem de F.Bahçe'nin ligde artık liderlik şansları kalmadı. Bundan sonra Beşiktaş'ın Türkiye Kupası şansı var, F.Bahçe'nin de hem kupa hem de Konferans Ligi maçları var. Beşiktaş Önder Karaveli; F.Bahçe de İsmail Kartal ile sezon sonuna kadar bu şartlarda devam edecekler. Bu arada da gelecek sezonun planları yapılacak. Bilhassa F.Bahçe açısından çok önemli çünkü çok kariyerli bir teknik direktör ancak taraftarın stresini azaltır. Beşiktaş'ta aynı sorun yok çünkü geçen sene iki kupayı kazandılar.





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