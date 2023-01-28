Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 11:41 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 11:41

Cumartesi eczaneler açık mı 2023? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık?

Cumartesi eczaneler açık mı, kaça kadar açık ile çalışma saatleri merak ediliyor. En çok ihtiyaç duyulan kurumlardan olan eczaneler hafta sonu nöbetçi sistemiyle çalışıyor. Peki, cumartesi günü eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte 2023 hafta sonu ve hafta içi eczane çalışma saatleri

Cumartesi eczaneler açık mı 2023? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık?
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Eczaneler cumartesi günü açık mı sorusu, ilaç almak zorunda olan vatandaşların araştırdığı konular arasında. Cumartesi günü eczaneler çalışıyor mı sorusu da merak edilen başlıklar arasında. Sadece ilaç temininde değil pek çok medikal ürünün de vatandaşa ulaşmasını sağlayan sağlık kurumları arasında yer alan eczaneler cumartesi açık mı? Cumartesi eczaneler kaça kadar açık? İşte 2023 eczane çalışma saatleri...
ECZANELER CUMARTESİ GÜNÜ AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?
Eczaneler cumartesi günleri 09:00 ile 19:00 saatleri arası çalışmaktadırlar.

Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, 09.00 ile 19.00 saatleri arasında açık.

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine göre değişmekte. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık olur. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatleri arasında faaliyet gösteremezler.

Dolayısıyla pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

ECZANELERİN ÇALIŞMA SAATLERİ 2023
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Hafta içi: 09.00- 19-00

Cumartesi: 09.00- 19.00

Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.

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