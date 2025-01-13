Culpa Nuestra ne zaman çıkacak?

Culpa Nuestra, Culpa serisinin 3'üncü kitabı… İlk kitabın adı Culpa Mia, ikinci kitabın adı Culpa Tuya'ydı. Culpa Mia ve Culpa Tuya kitaplarının filmleri çekildi. Sırada Culpa Nuestra var. Culpa Nuestra ile birlikte hikaye sona erecek.



Culpa Nuestra'nın çekimleri henüz başlamadı. Culpa Nuestra'nın çekilip çekilmeyeceğine dair bir açıklama da henüz yapılmadı. Culpa Mia ve Culpa Tuya'nın ulaştığı seyirci kitlesine bakıldığında Amazon Prime Video, Culpa Nuestra'yı çekmek isteyecektir.



CULPA NUESTRA NE ZAMAN ÇIKACAK?



Culpa Mia, Haziran 2023'de çıktı. Culpa Tuya, 2024 yılının Aralık ayında yayınlandı. Yani aralarında 1,5 sene var. Bu zaman aralığına baktığımızda Culpa Nuestra'nın Haziran 2026'da çıkması sürpriz olmaz. Ancak bu sadece bir tahmin. Resmi açıklamalar oldukça yeni bilgileri sayfamızda bulabileceksiniz.

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