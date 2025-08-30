Crystal Palace'den Baumgartner'e kanca!

Yeni sezona Community Shield zaferiyle başlayan Crystal Palace, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre sonra çalışmalarına hız verdi.
Londra ekibi, adı Fenerbahçe ile de anılan RB Leipzig'in yıldız orta sahasını gündemine aldı.
Sky Sports'un haberine göre; Crystal Palace, Alman ekibinde forma giyen Christopher Baumgartner ile ilgileniyor. Avusturyalı oyuncu, Londra ekibinin teknik direktörü Oliver Glasner'in en önemli hedeflerinden biri.
Haberde, Son olarak kadrosundan Xavi Simons'u Tottenham'a yollayan RB Leipzig'in, 26 yaşındaki Baumgartner'i bu yaz satmak istemediği belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Avusturyalı futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Christoph Baumgartner, geçtiğimiz sezonda Leipzig formasıyla tüm kulvarlarda 43 maça çıkarken 5 gol atıp 2 de asist kaydetti.
