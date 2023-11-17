Haber Tarihi: 17 Kasım 2023 13:22 - Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2023 13:22

Çimento hisseleri neden yükseliyor? 17 Kasım 2023

Çimento hisselerinde yaşanan yukarı hareket tüm yatırımcıların dikkatini çekti! Peki, 17 Kasım 2023 günü çimento hisseleri neden yükseliyor?

Çimento hisseleri neden yükseliyor? 17 Kasım 2023
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Borsa İstanbul güne yüzde 0,07 oranında yükselişle 7786 puandan başladı.
Borsa İstanbul primli açılış gerçekleştirdi. BİST güne yüzde 0,07 oranında yükselişle 7786 puandan başladı. Açılışta 218 hisse yükselirken 99 hisse düştü.

Dolar 28,7155 lira, euro 31,1950 lira, gram altın ise 1831 liradan işlem görüyor. 

Çimento hisseleri neden yükseliyor?

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) tarafından 16 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde Sabanci Global Technology Center'ın Aktif Faaliyetlerine Başlaması hakkında açıklama yapıldı.

Çimsa (CIMSA) Sabanci Building Solutions BV hissesi satın alınacağını açıkladı! 

Açıklamada Almanya'nın Münih şehrinde Sabanci Building Solutions BV (SBS)'nin %100 oranında pay sahibi olduğu Sabanci Global Technology Center Gmbh (SGTC)'ın kuruluş ve örgütlenme işlemlerinin tamamlandığı ve SGTC faaliyetine başlandığı belirtildi. Münih Teknik Üniversitesi (Technische Universität München) kampüsünde kurulmuş olan SGTC, başta CAC olmak üzere, yapı malzemeleri alanında yenilikçi, çevresel ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine dönük araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütecek.

 

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