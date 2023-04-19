Haber Tarihi: 19 Nisan 2023 19:17 - Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 19:17

CHP İstanbul milletvekili kesin aday listesi 2023 | İstanbul CHP milletvekili adayları kimler?

CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi belli oldu. Millet İttifakı çatısı altında yer alan CHP, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 14 Mayıs seçimlerine katılacak Cumhurbaşkanı adaylarının açıklanmasının ardından gözler partilerin milletvekili adaylarına çevrilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili adayları belli oldu. İşte 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları isim listesi.

CHP İstanbul milletvekili kesin aday listesi 2023 | İstanbul CHP milletvekili adayları kimler?
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CHP milletvekili aday listesi YKS'ya teslim edildi. 14 Mayıs seçimlerine 35 gün kala CHP'den milletvekili adayı gösterilenlerin isimleri açıklanmaya başladı. Son halini Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi gün içinde Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. İşte 14 Mayıs 2023 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri CHP İstanbul milletvekili adayları listesi...
CHP İstanbul milletvekili adayları listesi 2023

İSTANBUL BİRİNCİ BÖLGE

1. Oğuz Kaan Salıcı
2. Gamze Akkuş İlgezdi
3. Fethi Açıkel
4. Gökhan Günaydın
5. Birol Aydın (Saadet Partisi)
6. Ahmet Ersagun Yücel
7. Elif Esen (DEVA)
8. Hasan Karal (DEVA)
9. Cemal Enginyurt (DP)
10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)
11. Ali Gökçek
12. Suat Özçağdaş
13. Özcan Baripoğlu
14. Sevgi Kılıç
15. Olgun Çelik
16. Doğan Çakmak
17. Kenan Otlu
18. Efendi Argunşah
19. Murat Kantekin
20. Aysemin Gülmez
21. Ahmet Can Yılmaz
22. Ebru Zor
23. Erdoğan Erden
24. Füsun Sökmez
25. Necla Erdem
26. Bülent Kulkuloğlu
27. Güllü Saran
28. Yücel Oto
29. Nejdet Ay
30. Elife Gamze Öztürk
31.Hakan Bekar
32.Dursun Can Kırtorun
33.Murat Gökhan Ofluoğlu
34.Hale Dilek Tosun
35. Abdullah Onur Bildirici

İSTANBUL İKİNCİ BÖLGE

1. Namık Tan
2. Yunus Emre
3. Gökhan Zeybek
4. Enis Berberoğlu
5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)
6. Yüksel Mansur Kılınç
7. İsa Mesih Şahin (Gelecek Partisi)
8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)
9. Berna Sukas
10. Fuat Yıldırım
11. Onur Aydın
12. Işık Öğütçü
13. Soner Özimer
14. Mehmet Ali Yüksel
15. Şaban Karaaslan
16. Elmas Arus
17. Muharrem Naci Temiz
18.Sevim Yalınkılıç
19. Gözde Fil
20. Bülent Ütebay
21. Mehmet Süleyman Türker
22. Yiğit Hüseyin Numan Bıçaklı
23. Ali Arman
24. Bedia Büyükgebiz
25. Özgür Nemutlu
26. Ezgi Pekşan
27. Refik Ersin Eroğlu

İSTANBUL ÜÇÜNCÜ BÖLGE

1. Engin Altay
2. Erdoğan Toprak
3. Türkan Elçi
4. İlhan Kesici
5. Zeynel Emre
6. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)
7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)
8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)
9. Özgür Karabat
10. Medeni Yılmaz (DEVA)
11. Turan Taşkın Özer
12. Doruk Bulut
13. Oğuz Kemal Yakar
14. Turgay Özcan
15. Fevzi Donat
16. Utku Caner Çaykara
17. Hüseyin Remzi Gökbulak
18.Bayramali Çeşmeci
19.Recep Karakoç
20. Burak Yıldırım
21. Eda Kurt
22. Kazım Özeren
23. Margarit Dikme
24. Mehtap Albayrak
25.Nazlı Akyüz
26. Özlem Dokuyucu
27. Sinan Karahan
28. Sinem Özcan
29. Süleyman Şafak
30. Cemal Doğan
31. Hüseyin Arda Engizek
32.Turgut Koç
33. Server Gökmen
34. Ender Unutan Ersözlü
35. Neşe Kıyık
36. Yaren Karaca

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