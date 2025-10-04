-
-
-
Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? | Chelsea - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 04 Ekim 2025 11:42 -
Güncelleme Tarihi:
04 Ekim 2025 11:42
Chelsea - Liverpool maçını ücretsiz beIN Sports MAX 2 izle | Chelsea - Liverpool maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Chelsea - Liverpool maçı canlı yayın izleme detayları
İngiltere Premier Lig'de bu hafta Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports MAX 2 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports MAX 2 canlı izle, beIN Sports MAX 2 şifresiz" araması yapıyor. Chelsea - Liverpool maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Chelsea - Liverpool maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports MAX 2'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports MAX 2'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.
CHELSEA - LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
İngiltere Premier Lig'de bu Chelsea, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Chelsea - Liverpool maçı beIN Sports MAX 2 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak. CHELSEA - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Chelsea - Liverpool maçı 4 Ekim Cumartesi günü saat 19:30'da oynanacak mücadele, beIN Sports MAX 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
