Haber Tarihi: 26 Şubat 2025 17:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2025 17:31

Cemre ne zaman düşecek, düşüyor? 2025 Cemre düştü mü, ne zaman düşer?

Halk inanışına göre baharın müjdecisi olan cemrelerin düşme zamanı yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 yılında da cemreler sırasıyla havaya, suya ve toprağa düşerek doğanın uyanışını simgeleyecek. Peki, Cemre ne zaman düşecek, düşüyor? 2025 Cemre düştü mü, ne zaman düşer?

Cemre ne zaman düşecek, düşüyor? 2025 Cemre düştü mü, ne zaman düşer?
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İkinci cemre düşme tarihi 2025, için geri sayım başladı. Cemre suya ne zaman düşecek? İlk cemrenin 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesinin ardından gözler başta belirtilen sorunun cevabına çevrildi. Bilindiği üzere cemre önce havya, suya ardından da toprağa düşüyor. Sonrasında ise 21 Mart günüyle birlikte ilkbahar başlıyor. Peki, cemre suya ne zaman düşecek? Peki, ikinci cemre düştü mü, ne zaman düşecek? İşte merak edilip araştırılan cemre düşme tarihleri...

Baharın müjdecisi cemre, Türk kültüründe doğanın uyanışını simgeleyen eşsiz bir gelenek. Peki, 2025 yılında cemre ne zaman düşecek, şu an düşüyor mu, yoksa düştü mü? İşte merak edilen tüm detaylar!

CEMRE NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİ?

Cemre, kışın bitişini ve baharın başlangıcını haber veren üç aşamalı bir doğa olayıdır. İlk olarak havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşer. Bu süreç, halk arasında doğanın ısınmaya başladığının işareti olarak kabul edilir. 2025'te de bu gelenek, bahar özlemi çekenler için heyecanla bekleniyor.

2025 CEMRE DÜŞME TARİHLERİ

Cemreler, her yıl olduğu gibi 2025'te de birer hafta arayla düşecek. İşte kesin tarihler:


Birinci Cemre (Havaya): 19-20 Şubat 2025

İkinci Cemre (Suya): 26-27 Şubat 2025

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5-6 Mart 2025

CEMRE DÜŞTÜ MÜ, NE ZAMAN DÜŞER?

Bugün, 26 Şubat 2025 itibarıyla ikinci cemre suya düşüyor. Yani şu anda cemre düşme süreci devam ediyor! İlk cemre, 19-20 Şubat'ta havaya düşerek tamamlandı. Üçüncü cemre ise 5-6 Mart'ta toprağa düşecek ve baharın kapıları sonuna kadar açılacak.

Evet, ilk cemre 19-20 Şubat'ta düştü. İkinci cemre ise şu an (26-27 Şubat) düşmekte.

Ne zaman düşer? Üçüncü ve son cemre, 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.
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