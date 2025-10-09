Haber Tarihi: 09 Ekim 2025 12:08 - Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2025 12:08

Çekya - Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Çekya - Hırvatistan maçı canlı izle şifresiz

Çekya - Hırvatistan maçını ücretsiz TV8 izle | Çekya - Hırvatistan maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TV8'tan canlı izlenebilecek olan Çekya - Hırvatistan maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu.

Çekya - Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Çekya - Hırvatistan maçı canlı izle şifresiz
2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Çekya ve Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Çekya - Hırvatistan maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
Çekya - Hırvatistan maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Çekya, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Çekya - Hırvatistan maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çekya - Hırvatistan maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


