CANLI | Türkiye - İtalya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Türkiye - İtalya
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi canlı olarak aktarıyoruz.

CANLI: 4. SET


TÜRKİYE: 21
İTALYA: 14

1. Set sonucu: Türkiye 23-25 İtalya
2. Set sonucu: Türkiye 25-13 İtalya
3. Set sonucu: Türkiye 24-26 İtalya


FİNAL YOLCULUĞU

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi. Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

FİNAL ÖNCESİ NE DEDİLER?

Eda Erdem: "Adım adım gelmeyi düşündük. Alnımızın akıyla finale kadar geldik. İnanılmaz bir emek ve mücadele var. İlklerin takımı olmaya devam ediyoruz. Bu takımla çok büyük gurur duyuyorum. Çok güzel bir mücadele vardı. Geride olduğumuz anda bile inancımızı asla kaybetmedik. Geri dönüşleri çok güzel yapmaya devam ediyoruz. Umarım finalde de şans ve toplar bizden yana olur. Finali heyecanla bekliyoruz."

Gizem Örge: "Finalde olacağımız ilk günden beri inandığımız bir şeydi. Finalde son topa kadar mücadele edip kupayla evimize dönmek için her şeyi yapacağız."

Melissa Vargas: "Çok mutluyuz. Elimizden geleni yapacağız ve hayalimize kavuşacağız."

İlkin Aydın: "İnşallah altın madalyayı alacağız."

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ: "Kupayı almamız lazım. Alacak güç ve azimdeyiz. İnşallah çocuklar bunu da gerçekleştirecek. Herkesin desteğine teşekkür ediyorum. Bu ilki yaşatmak o kadar güzel bir şey ki... Bunun gururu anlatılmaz, yaşanır."

