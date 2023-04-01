Haber Tarihi: 01 Nisan 2023 22:32 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2023 22:32

CANLI ÖZET - Galatasaray-Adana Demirspor maçı özeti izle | 2-0

Galatasaray-Adana Demirspor maçı canlı izle - Şifresiz GS-ADS maçı canlı izle - Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta maçında lider Galatasaray, Montella yönetimindeki Adana Demirspor'u konuk edecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan hakem olarak görevlendirildi. Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak. Galatasaray-Adana Demirspor maçı canlı izle - Şifresiz GS-ADS maçı canlı izle

CANLI ÖZET - Galatasaray-Adana Demirspor maçı özeti izle | 2-0
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Galatasaray-Adana Demirspor maçı canlı izle!  Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor. Adana Demirspor maçını geçmek isteyen Galatasaray, sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta golsüz eşitlikle berabere kalmıştı. Peki, Galatasaray-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta 2023 - GS-Adana Demirspor hangi kanalda şifresiz canlı yayınlanacak?

GALATASARAY-ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE


95'   Galatasaray taraftarı öne geçmenin sevincini yaşıyor. Takıma müthiş bir destek var.
94'   Milot Rashica, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruşu paslaşarak kullandı.
93'   Adana Demirspor'da Cherif Ndiaye, savunma arkasına sarktı. Sol taç çizgisi yakınlarında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan devam dedi.
92'   Bu arada maçın sonuna en az 12 dakika ilave edildi.
91'   Sağdan Yunus Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda Adana Demir savunması topu uzaklaştırdı.
90'   Galatasaray'ın sağ taç çizgisi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Yunus Akgün ortaladı. Torreira'dan önce savunma topu kornere çeldi.
89'   Kulakları sağır eden bir uğultu var Nef Stadı'nda.
88'   Milot Rashica'nın soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekip kaleci Ertaç'ın kucağına gitti.
87'   Zaniolo'nun yay üzerinde bıraktığı topa Midtsjö ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu.
86' GOL Galatasaray Fredrik Midtsjö'nün attığı golle 1-0 öne geçti.
85'   Maçta artık kritik dakikalara girdik. Normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz.
84' Mauro Icardi ve Sam Adekugbe oyundan çıktı. Kazımcan ve Gomis girdi.
83'   Orta sahalar bu bölümde çabuk geçiliyor.
82'   Milot Rashica'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Adana Demir savunması karşıladı.
81'   Galatasaray'da Gomis oyuna girmek için hazırlanıyor.
80'   Galatasaray'ın 2'si isabetli 15 şutu var.
79'   Milot Rashica'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
78'   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Zaniolo, soldan hareketlenen Sam Adekugbe'yi düşündü ama çok kötü pas attı.
77'   Yunus'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Zaniolo, istediği vuruşu yapamadı.
76'   Maçta tempo bu bölümde düştü.
75'   Adana Demirspor'un sağ taç çizgisi yakınlarında paslaşarak kullandığı serbest vuruş Galatasaray atağına dönüştü.
74' Kerem ve Sergio Oliveira oyundan çıktı. Fredrik Midtsjö ve Yunus oyunda.
73'   Abdulkerim Bardakçı'nın savunma arkasına gönderdiği top Icardi için hızlı.
72'   Kerem'in soldan kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Boey gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.
72'   Ndiaye'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
72'   OYUN YİNE DURDU! Badou Ndiaye bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
71'   Sacha Boey'in sağdan arka direğe gönderdiği topu savunma kornere çeldi.
70'   Lucas Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta gitti.
70'   Soldan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Emre vurdu. Top üstten auta gitti.
69'   Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere çıktı.
68'   ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Benjamin Stambouli'nin ortasında Ndiaye kafayı vurdu. Muslera'yı geçen topu Nelsson çizgiden çıkardı.
67'   Kevin Rodrigues'in soldan ceza sahasına gönderdiği top ters kanattan taca çıktı.
66'   Sakatlıklar sebebiyle uzun süre duran oyun yeniden hareketlendi.
65' Adana Demir'de de Akintola oyuna devam edemedi. Yusuf Sarı oyunda.
65' Mertens çıktı. Nicolo Zaniolo oyuna dahil oldu.
64'   Adana Demirspor'da iki oyuncu yerde. Cherif Ndiaye ve Akintola sakatlık geçiriyor.
63'   Akintola'nın tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareketlendi.
62'   Akintola kendini yine yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
61'   Adana Demirspor'un maçta henüz isabetli şutu yok. Galatasaray iki kez isabet sağladı.
60'   Akintola bir süre sakatlık yaşadı. Ciddi bir durumu yok.
59' Sam Adekugbe, orta alanda Akintola'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
58'   Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına kestiği topu Icardi'den önce savunma karşıladı.
57'   Adana Demirspor'un yay üzerinde kazandığı serbest vuruşu Emre Akbaba doğrudan kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
56'   Kevin Rodrigues pozisyon sonrası bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.
55' Dries Mertens, Kevin Rodrigues'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
54'   Nef Stadı'nda Adana Demirsporlu futbolcular topu ayağına aldığında müthiş bir uğultu oluyor.
53'   Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.
52'   OFSAYT! Abdülkerim'in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
52'   Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topu Kerem'den önce Morel uzaklaştırdı.
51'   Sergio Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
50'   Mertens'in soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
49'   Cherif Ndiaye, soldan ceza sahasına girmek isterken rakibi Rashica'ya faul yaptı.
48'   Akintola'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Emre vurmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
47'   Mertens ön alanda yaptığı baskıyla topu kaptı ama hakem Ali Şansalan elle oynama tespit etti.
46'   Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
D.A.   Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
45'   Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
45'   Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda hiçbir arkadaşı topa dokunamadı.
45'   Jonas Svensson'un sağdan ceza sahasına göndermek istediği topu Abdülkerim kornere çeldi.
45'   İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
45'   Abdulkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.
44'   KAÇTI! Onyekuru'nun yay üzerinden yaptığı vuruş direğe çarpıp auta çıktı.
43'   Sam Adekugbe'den kritik müdahale geldi. Akintola hızlı gelişen Adana Demir atağında sağ çaprazda topla buluştu. Bekletmeden kaleye gönderdiği topu Adekugbe son anda kesti.
43'   Galatasaray bu bölümde oyunu rakip yarı alana yıkmış durumda.
42'   Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı.
42'   Sergio Oliveira'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma kornere gönderdi.
41'   Bu kez aynı bölgede Sam Adekugbe yerde kaldı. Akintola pozisyon sonrası sarı kart gördü.
40'   Orta alanda yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.
39'   Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı.
37' Emre Akbaba, Mertens'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
36' Jonas Svensson, kendi yarı alanında Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
35'   Sacha Boey'in yerden çevirdiği topu Mertens istediği gibi kontrol edemedi.
34'   Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarpıp Muslera'nın üzerine gitti.
33'   Akintola'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Ndiaye istediği gibi kontrol edemedi.
32' Sergio Oliveira, orta alanda Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
31'   Galatasaray'ın maçta yüzde 63'e 37 topla oynama üstünlüğü var.
30'   Mertens'in pasında Torreira yay üzerinden şansını denedi ama top üstten auta gitti.
29'   Orta alanda müthiş bir top kapma mücadelesi var.
28'   Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Oliveira vuramadı.
27'   Mauro Icardi'nin sağ ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
26'   Badou Ndiaye'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
25'   Badou Ndiaye, orta alanda bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
24'   Maçta tempo bu bölümde düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
23'   Cherif Ndiaye'nin soldan hareketlenen Onyekuru'ya pası hızlı, aut.
22'   Orta alanda Torreira, Kevin Rodrigues'e faul yaptı.
21'   Sergio Oliveira'nın savunma arkasına sarkan Kerem'e gönderdiği topu savunmada Morel uzaklaştırdı.
20'   Galatasaray bu bölümde baskısını arttırdı.
19'   KAÇTI! Sergio Oliveira'nın harika kestiği topa Abdülkerim istediği gibi vuramadı. Aut.
18'   Cherif Ndiaye, kendi yarı alanında Mauro Icardi'yi düşürdü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
17'   Akintola'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
16'   Adana Demirspor'da Akintola, bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
15'   DİREK! Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya gitti.
14'   Kerem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
13'   Kerem'in ceza sahasına gönderdiği topa Icardi kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
12'   Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu top Icardi'nin gerisinde kaldı.
11'   Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
10'   Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
9'   Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
9'   Kerem, rakibini şık bir çalımla ekarte edip bekletmeden vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
8'   Mertens'in ceza sahasına doldurduğu topa Icardi istediği gibi dokunamadı.
7'   Adana Demirspor, çıkarken kaptırdığı toplar sonucu kalesinde ciddi ataklar görüyor.
6'   Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Rashica'yı düşündü ama Ertaç çıktı ve topu aldı.
5'   Sam Adekugbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
4'   Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
3'   Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi'den önce savunma karşıladı.
2'   Hızlı gelişen Adana Demir atağında Onyekuru, arka direkteki Emre'yi düşündü ama Torreira'dan kritik bir müdahale geldi.
1'   KAÇTI! Sağdan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
1'   Maç başladı. İki takıma da başarılar.
M.Ö.   İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
M.Ö.   Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye.
M.Ö.   Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
M.Ö.   Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
M.Ö.   Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.
M.Ö.   Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
M.Ö.   İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.
M.Ö.   Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.
M.Ö.   Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.
M.Ö.   Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
M.Ö.   Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.
M.Ö.   İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
M.Ö.   Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.
M.Ö.   Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.
M.Ö.   Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
M.Ö.   Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
İlk 11'ler:

Galatasaray:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Sergio Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi.

Adana Demirspor
Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre, Cherif Ndiaye.







Eksikler

Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

NELSSON'UN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Victor Nelsson, karşılaşmada formasına kavuşacak.

Ligin 25. haftasındaki Kasımpaşa maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Danimarkalı savunma oyuncusu, 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezasını çekti.

Galatasaray'ın bu sezonki değişmezlerinden olan Nelsson'un Adana Demirspor mücadelesiyle ilk 11'de formasını devralması bekleniyor.

MERTENS KADROYA DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Dries Mertens'in mücadelede maç kadrosunda yer alması öngörülüyor.


Son olarak 5 Şubat'taki Trabzonspor maçında forma giyen Mertens, depremler nedeniyle lige verilen arada gerçekleştirilen kampta sağ diz iç yan bağlarında esneme yaşadı.

Yaklaşık 40 gün sahalardan uzak kalan Belçikalı futbolcu, son 2 gündür takımla çalışmalara katılıyor. Henüz adaptasyon sürecinde olan Mertens'in Adana Demirspor mücadelesine kadroya alınacağı ancak ilk 11'de oynamasının zor olduğu bildirildi.

BERKAN KUTLU, SARI KART CEZALISI

Galatasaray'da Berkan Kutlu, cezası nedeniyle Adana Demirspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Berkan, karşılaşmada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey ise sarı kart görmeleri halinde, 29. haftadaki Yukatel Kayserispor maçı öncesi cezalı duruma düşecek

Galatasaray, Adana Demirspor maçını yaptıktan sonra 28. haftayı bay geçecek.

İÇ SAHADA 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.

Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.

İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.

"CİMBOM" YENİ SERİ PEŞİNDE

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.

Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
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