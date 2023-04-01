CANLI ÖZET - Galatasaray-Adana Demirspor maçı özeti izle | 2-0

|95'
|Galatasaray taraftarı öne geçmenin sevincini yaşıyor. Takıma müthiş bir destek var.
|94'
|Milot Rashica, soldan ceza sahasına girmek isterken yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruşu paslaşarak kullandı.
|93'
|Adana Demirspor'da Cherif Ndiaye, savunma arkasına sarktı. Sol taç çizgisi yakınlarında yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan devam dedi.
|92'
|Bu arada maçın sonuna en az 12 dakika ilave edildi.
|91'
|Sağdan Yunus Akgün'ün kullandığı köşe vuruşunda Adana Demir savunması topu uzaklaştırdı.
|90'
|Galatasaray'ın sağ taç çizgisi yakınlarında kazandığı serbest vuruşu Yunus Akgün ortaladı. Torreira'dan önce savunma topu kornere çeldi.
|89'
|Kulakları sağır eden bir uğultu var Nef Stadı'nda.
|88'
|Milot Rashica'nın soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekip kaleci Ertaç'ın kucağına gitti.
|87'
|Zaniolo'nun yay üzerinde bıraktığı topa Midtsjö ceza sahası dışından çok sert vurdu. Yerden giden top ağlarla buluştu.
|86'
|GOL Galatasaray Fredrik Midtsjö'nün attığı golle 1-0 öne geçti.
|85'
|Maçta artık kritik dakikalara girdik. Normal sürede son 5 dakikanın içindeyiz.
|84'
|Mauro Icardi ve Sam Adekugbe oyundan çıktı. Kazımcan ve Gomis girdi.
|83'
|Orta sahalar bu bölümde çabuk geçiliyor.
|82'
|Milot Rashica'nın soldan ceza sahasına gönderdiği topu Adana Demir savunması karşıladı.
|81'
|Galatasaray'da Gomis oyuna girmek için hazırlanıyor.
|80'
|Galatasaray'ın 2'si isabetli 15 şutu var.
|79'
|Milot Rashica'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
|78'
|Hızlı gelişen Galatasaray atağında Zaniolo, soldan hareketlenen Sam Adekugbe'yi düşündü ama çok kötü pas attı.
|77'
|Yunus'un pasında penaltı noktasında topla buluşan Zaniolo, istediği vuruşu yapamadı.
|76'
|Maçta tempo bu bölümde düştü.
|75'
|Adana Demirspor'un sağ taç çizgisi yakınlarında paslaşarak kullandığı serbest vuruş Galatasaray atağına dönüştü.
|74'
|Kerem ve Sergio Oliveira oyundan çıktı. Fredrik Midtsjö ve Yunus oyunda.
|73'
|Abdulkerim Bardakçı'nın savunma arkasına gönderdiği top Icardi için hızlı.
|72'
|Kerem'in soldan kullandığı köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Boey gelişine vurdu. Top yandan auta gitti.
|72'
|Ndiaye'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|72'
|OYUN YİNE DURDU! Badou Ndiaye bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|71'
|Sacha Boey'in sağdan arka direğe gönderdiği topu savunma kornere çeldi.
|70'
|Lucas Torreira'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruş yandan auta gitti.
|70'
|Soldan kullanılan köşe vuruşunu savunma karşıladı. Dönen topa Emre vurdu. Top üstten auta gitti.
|69'
|Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarpıp kornere çıktı.
|68'
|ÇİZGİDEN ÇIKARDI! Benjamin Stambouli'nin ortasında Ndiaye kafayı vurdu. Muslera'yı geçen topu Nelsson çizgiden çıkardı.
|67'
|Kevin Rodrigues'in soldan ceza sahasına gönderdiği top ters kanattan taca çıktı.
|66'
|Sakatlıklar sebebiyle uzun süre duran oyun yeniden hareketlendi.
|65'
|Adana Demir'de de Akintola oyuna devam edemedi. Yusuf Sarı oyunda.
|65'
|Mertens çıktı. Nicolo Zaniolo oyuna dahil oldu.
|64'
|Adana Demirspor'da iki oyuncu yerde. Cherif Ndiaye ve Akintola sakatlık geçiriyor.
|63'
|Akintola'nın tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareketlendi.
|62'
|Akintola kendini yine yere bıraktı. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|61'
|Adana Demirspor'un maçta henüz isabetli şutu yok. Galatasaray iki kez isabet sağladı.
|60'
|Akintola bir süre sakatlık yaşadı. Ciddi bir durumu yok.
|59'
|Sam Adekugbe, orta alanda Akintola'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|58'
|Dries Mertens'in sağdan ceza sahasına kestiği topu Icardi'den önce savunma karşıladı.
|57'
|Adana Demirspor'un yay üzerinde kazandığı serbest vuruşu Emre Akbaba doğrudan kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.
|56'
|Kevin Rodrigues pozisyon sonrası bir sakatlık geçirdi. Ciddi bir durumu yok.
|55'
|Dries Mertens, Kevin Rodrigues'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|54'
|Nef Stadı'nda Adana Demirsporlu futbolcular topu ayağına aldığında müthiş bir uğultu oluyor.
|53'
|Bu bölümde orta sahalar çabuk geçiliyor.
|52'
|OFSAYT! Abdülkerim'in ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
|52'
|Rashica'nın savunma arkasına gönderdiği topu Kerem'den önce Morel uzaklaştırdı.
|51'
|Sergio Oliveira'nın sağdan kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
|50'
|Mertens'in soldan ceza sahasına gönderdiği top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
|49'
|Cherif Ndiaye, soldan ceza sahasına girmek isterken rakibi Rashica'ya faul yaptı.
|48'
|Akintola'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa Emre vurmak isterken yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan oyunu devam ettirdi.
|47'
|Mertens ön alanda yaptığı baskıyla topu kaptı ama hakem Ali Şansalan elle oynama tespit etti.
|46'
|Mücadelenin ikinci yarısı başladı.
|D.A.
|Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.
|45'
|Sergio Oliveira'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten farklı şekilde auta gitti.
|45'
|Emre Akbaba'nın kullandığı köşe vuruşunda hiçbir arkadaşı topa dokunamadı.
|45'
|Jonas Svensson'un sağdan ceza sahasına göndermek istediği topu Abdülkerim kornere çeldi.
|45'
|İlk yarının sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
|45'
|Abdulkerim Bardakcı'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş auta gitti.
|44'
|KAÇTI! Onyekuru'nun yay üzerinden yaptığı vuruş direğe çarpıp auta çıktı.
|43'
|Sam Adekugbe'den kritik müdahale geldi. Akintola hızlı gelişen Adana Demir atağında sağ çaprazda topla buluştu. Bekletmeden kaleye gönderdiği topu Adekugbe son anda kesti.
|43'
|Galatasaray bu bölümde oyunu rakip yarı alana yıkmış durumda.
|42'
|Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı.
|42'
|Sergio Oliveira'nın ceza sahasına gönderdiği topu savunma kornere gönderdi.
|41'
|Bu kez aynı bölgede Sam Adekugbe yerde kaldı. Akintola pozisyon sonrası sarı kart gördü.
|40'
|Orta alanda yaşanan faullerle oyun sık sık duruyor.
|39'
|Sergio Oliveira'nın kullandığı serbest vuruşu savunma karşıladı.
|37'
|Emre Akbaba, Mertens'e yaptığı sert müdahale sonrası sarı kart gördü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
|36'
|Jonas Svensson, kendi yarı alanında Kerem'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|35'
|Sacha Boey'in yerden çevirdiği topu Mertens istediği gibi kontrol edemedi.
|34'
|Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarpıp Muslera'nın üzerine gitti.
|33'
|Akintola'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Ndiaye istediği gibi kontrol edemedi.
|32'
|Sergio Oliveira, orta alanda Ndiaye'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
|31'
|Galatasaray'ın maçta yüzde 63'e 37 topla oynama üstünlüğü var.
|30'
|Mertens'in pasında Torreira yay üzerinden şansını denedi ama top üstten auta gitti.
|29'
|Orta alanda müthiş bir top kapma mücadelesi var.
|28'
|Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topa Oliveira vuramadı.
|27'
|Mauro Icardi'nin sağ ayağıyla ceza sahasına gönderdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.
|26'
|Badou Ndiaye'nin tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|25'
|Badou Ndiaye, orta alanda bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|24'
|Maçta tempo bu bölümde düştü. Orta alanda karşılıklı top kayıpları oluyor.
|23'
|Cherif Ndiaye'nin soldan hareketlenen Onyekuru'ya pası hızlı, aut.
|22'
|Orta alanda Torreira, Kevin Rodrigues'e faul yaptı.
|21'
|Sergio Oliveira'nın savunma arkasına sarkan Kerem'e gönderdiği topu savunmada Morel uzaklaştırdı.
|20'
|Galatasaray bu bölümde baskısını arttırdı.
|19'
|KAÇTI! Sergio Oliveira'nın harika kestiği topa Abdülkerim istediği gibi vuramadı. Aut.
|18'
|Cherif Ndiaye, kendi yarı alanında Mauro Icardi'yi düşürdü. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
|17'
|Akintola'nın tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
|16'
|Adana Demirspor'da Akintola, bir sakatlık geçiriyor. Sağlık görevlileri oyun alanında.
|15'
|DİREK! Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş direkten dışarıya gitti.
|14'
|Kerem'in ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.
|13'
|Kerem'in ceza sahasına gönderdiği topa Icardi kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.
|12'
|Hızlı gelişen Galatasaray atağında Sacha Boey sağdan ceza sahasına ortaladı. Bu top Icardi'nin gerisinde kaldı.
|11'
|Mertens'in savunma arkasına gönderdiği topa Icardi hareketlendi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
|10'
|Mücadelenin ilk 10 dakikası 0-0 eşitlikle sona erdi.
|9'
|Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşu kaleci Ertaç'ta kaldı.
|9'
|Kerem, rakibini şık bir çalımla ekarte edip bekletmeden vuruşunu yaptı. Top savunmaya çarpıp kornere çıktı.
|8'
|Mertens'in ceza sahasına doldurduğu topa Icardi istediği gibi dokunamadı.
|7'
|Adana Demirspor, çıkarken kaptırdığı toplar sonucu kalesinde ciddi ataklar görüyor.
|6'
|Kerem Aktürkoğlu, savunma arkasına sarkan Rashica'yı düşündü ama Ertaç çıktı ve topu aldı.
|5'
|Sam Adekugbe'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş yandan auta gitti.
|4'
|Galatasaray şimdi kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.
|3'
|Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi'den önce savunma karşıladı.
|2'
|Hızlı gelişen Adana Demir atağında Onyekuru, arka direkteki Emre'yi düşündü ama Torreira'dan kritik bir müdahale geldi.
|1'
|KAÇTI! Sağdan Sergio Oliveira'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdülkerim kafayı vurdu. Top kalecide kaldı.
|1'
|Maç başladı. İki takıma da başarılar.
|M.Ö.
|İstiklal Marşımız okundu. Maç kısa süre içinde başlayacak.
|M.Ö.
|Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Akintola, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye.
|M.Ö.
|Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.
|M.Ö.
|Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte toplam 17 maçlık kazanma serisini Konyaspor karşısında mağlup olarak yitiren Galatasaray, seyircisi önünde Adana Demirspor müsabakasını kazanarak yen bir seriye start vermek istiyor.
|M.Ö.
|Ligde 26. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçından önceki 14 müsabakayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, hem liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı hem de ligde üst üste kazanma rekorunu kırdı.
|M.Ö.
|Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Adana Demirspor maçıyla yeni bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.
|M.Ö.
|İç sahadaki son 11 maçında yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, son 8 müsabakada ise puan kaybı yaşamadı.
|M.Ö.
|Bu sezon iç sahadaki tek yenilgisini ikinci haftada Bitexen Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı, 1'inden beraberlikle ayrıldı.
|M.Ö.
|Galatasaray, Süper Lig'de sahasında yaptığı son 8 maçı kazandı.
|M.Ö.
|Adana Demirspor'da cezası süren Belhanda eski takımı Galatasaray'a karşı oynayamayacak.
|M.Ö.
|Galatasaray'da Berkan cezası nedeniyle kadroda yer almayacak. Cezası biten Nelsson'un ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.
|M.Ö.
|İki takım arasında sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maç golsüz eşitlikle tamamlanmıştı.
|M.Ö.
|Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sezonun iyi takımlarından olan Adana Demirspor ise 25 müsabakada 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 yenilgi gördü. Mavi-lacivertli takım, elde ettiği 45 puanla haftaya 4. sırada girdi.
|M.Ö.
|Ligde geride kalan 26 haftada 25 maç yapan sarı-kırmızılı ekip, 19 galibiyet ile üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Topladığı 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunuyor.
|M.Ö.
|Nef Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. VAR hakemi olarak ise Bahattin Şimşek görev yapacak. Galatasaray - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
|M.Ö.
|Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.