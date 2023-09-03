Canlı maç izle bein Sports 1 - Ankaragücü Fenerbahçe maçı izle skor
Haber Tarihi: 03 Eylül 2023 21:24 -
Güncelleme Tarihi:
03 Eylül 2023 21:24
Canlı maç izle bein Sports 1 - Ankaragücü Fenerbahçe maçı izle skor
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İki takım ligde şimdiye dek Ankara'da 52 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 29-7 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 89, MKE Ankaragücü ise 36 gol attı. Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara'da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve gülen taraf 1-0'lık skorla Fenerbahçe olmuştu.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.
Fenerbahçe'de Ryan Kent gerçeği!
Fenerbahçe'nin Ankaragücü kafilesinde yeni transfer Dominik Livakovic yer alırken, Ryan Kent listeye dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir. Özellikle bu sezon transfer edilen Ryan Kent'in kadroda yer almaması şaşkınlık yarattı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Ryan Kent tercihinin nedeni belli oldu. Her maça göre farklı bir kurgu hazırlayan deneyimli hocanın, taktik formasyona göre böyle bir karar aldığı ortaya çıktı. Oyuncularının antrenman performanslarını yakından takip eden Kartal, forma adaletine büyük önem veriyor. 6 numara bölgesinde İsmail Yüksek'in sırtına binen yük nedeniyle Crespo'yu kadroya alan İsmail Kartal, kanat alternatiflerinin fazla olması nedeniyle Ryan Kent'i dışarda bıraktı. İdmanlarda gösterdiği performansla dikkat çeken Joshua King, Twente maçında bulduğu şansı da iyi değerlendirince kadroda kendine yer buldu. Ryan Kent ile ilgili olumsuz bir durum olmadığı ve tamamen teknik heyet tercihi nedeniyle kadroya alınmadığı öğrenildi.
İsmail Kartal'dan oyuncularına uyarı: "Oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız"
Fenerbahçe'de bugün deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçı öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal'dan takıma uyarı geldi. Şu ana kadar oynadığı tüm maçları kazanan sarı-lacivertliler 5-1 galip bitirdikleri Twente maçının rövanşında ilk yarıda teknik heyetin istediği performansı ortaya koyamadı. Rakibin oyununa ayak uyduran takım kendi sisteminden uzaklaştı. Teknik direktör İsmail Kartal da bunun bir daha tekrar edilmemesi gerektiğini ifade ederek kendi oyunlarını oynayacaklarını ve rakibe ayak uydurmayacaklarını ifade etti. Sonuç ne olursa, atmosfer ne olursa olsun bundan kopmadıkları müddetçe başarıya gideceklerinin altını çizen Kartal, "Twente maçının ilk yarısında istediğimiz futbolu oynayamadık. Rakibin anlayışına bakmadan kendi oyunumuzu sahaya yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertliler ayrıca hem taraftarla hem de takım içinde yakalanan olumlu havayı bozmak istemiyor. Önce transferler, ardından da İsmail Kartal'ın oynattığı oyun ve aldığı sonuçlarla sarı-lacivertliler sezona iyi bir başlangıç yaptı. Bunun ardından camia ve taraftar da morallendi. Yakalanan olumlu havanın devam etmesi ve özgüvenin daha da artması için kazanarak yola devam etmek gerekiyor. Takım içinde hafta içinde yapılan konuşmalarda bunun altı çizilmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'de sahne Livakovic'in
Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. İlk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile playoff karşılaşmalarında kayıp yaşamayan sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Başkent'te kaleyi Livakovic'e teslim edecek. Hırvat file bekçisi ilk kez sahne alacak. Gönderilmesi planlanan Crespo'nun da kampa dahil edilmesi dikkat çekti. Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.
Ankaragücü Fenerbahçe maçı hakemleri
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.
Fenerbahçe XI: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
MAĞLUBİYETİ YOK
İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor. Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.
EKSİKLER
Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic, kadroda yer alırkenn, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.
107. RANDEVU
Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 107. kez karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda sahaya çıkacak iki takım arasında geride kalan 106 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 68-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe'nin ligde attığı 198 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 72 golle karşılık verdi.