Can Ata Kıraç kimdir? Can Ata Kıraç torunu kimdir?

Kıraç, 1927 yılında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği'nde dünyaya gelmiştir. Babası Ali Numan Kıraç, Gazi Çiftliği'nde tarım alanında görevli bir uzmandı ve Gazi Mustafa Kemal'in emrinde çalışarak tarım faaliyetlerini başarıyla yürütüyordu. Can Ata Kıraç, tarım mühendisi bir babanın evladı olarak, gençlik yıllarını toprakla yoğun bir şekilde iç içe yaşamıştır. Bu nedenle, gelecekteki kariyerini tarım mühendisliği alanında sürdürmeye karar vermiştir.Can, ismini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı özel bir hediye olarak kabul etmekteydi. Bu sebeple, Can Ata Kıraç bu durumu her zaman kendine bir şans olarak gördü. Etimesgut'taki çocukluk yıllarıyla birleşen eğitim hayatı boyunca başarılı bir grafik çizen Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1950 yılında ise Ziraat mühendisliği alanında diploma sahibi oldu. Ardından, meslek yaşamında otomotiv endüstrisine yöneldi ve bu sektörde etkinliklerini sürdürdü. Ankara Koç ticaret şirketinde otomotiv alanında görev alarak çalışmaya başlayan Can Ata Kıraç, pek çok projede gösterdiği başarıyla dikkat çekti.Can Ata Kıraç, TÜSİAD yönetim heyetinde görev üstlenmiş ve bir dizi etkinlikte yer almıştır. 1960'lar boyunca İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunarak, planlı karma ekonomi anlayışını desteklemiştir. 1980'lerde ise Koç Holding'in öne çıkan yöneticileri arasında kabul gören Can Ata Kıraç, bu dönemde yöneticilik görevlerini başarıyla sürdürmüştür. Çalışkanlık, disiplin ve özveri ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan Can Ata Kıraç, bu değerlerle nitelikli işler ortaya koymuştur. Başarı dolu iş yaşamı ve alçakgönüllü kişiliğiyle ön plana çıkan Can Ata Kıraç, pek çok insan için takip edilesi önemli şahsiyetler arasındadır.1991 yılında, kendi isteğiyle 41 yıllık Koç Holding yöneticilik kariyerine son veren Can Ata Kıraç, daha sonra benimsediği sade yaşama geri dönmüş ve emekli hayatının keyfini çıkarmıştır. Yakın çevresi ve dostları, çalışkan kişiliği nedeniyle emekli hayatının nasıl geçtiği konusunda endişe duysa da Can Ata Kıraç, bu dönemde oldukça huzurlu bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda bir yazar olan Can Ata Kıraç'ın kitapları da mevcuttur. Yöneticilik kariyerine son verdikten sonra emekli hayatında huzur bulan Can Ata Kıraç, aynı şekilde kendini geliştirmeye devam ederek yeni bilgiler edinmiştir.Can Ata Kıraç'ın eşi İnci Kıraç, 2019 yılında vefat etmiştir. Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca, Can Ata Kıraç ve İnci Kıraç, mütevazi kimlikleriyle evliliklerini her zaman huzurlu bir şekilde sürdürmüşlerdir. İki çocukları ve torunları bulunan Can Ata Kıraç ve İnci Kıraç, aile yaşamlarında da hiyerarşiye saygılı ve mütevazı bir şekilde yaşamışlardır. Can Ata Kıraç, sade bir yaşam tarzını benimseyen biri olarak yöneticilikteki şımarıklığa kapılmamış ve bu tutumunu yaşantısına yansıtmamıştır. Mütevazi ve sade kişiliğiyle birlikte kendini sürekli geliştiren ve yaşamdan keyif almaya devam eden bir insan olarak bilinir. Aile hayatında da özverili ve huzurlu bir şekilde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşamını sürdürmektedir.