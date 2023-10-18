Haber Tarihi: 18 Ekim 2023 15:58 - Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2023 15:58

Can Ata Kıraç kimdir? Can Ata Kıraç torunu kimdir?

Can Ata Kıraç, 1927 yılında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği'nde dünyaya gelmiştir. Peki, Can Ata Kıraç kimdir? Can Ata Kıraç torunu kimdir?

Can Ata Kıraç kimdir? Can Ata Kıraç torunu kimdir?
Abone Ol
Kıraç, 1927 yılında Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yer alan Atatürk Orman Çiftliği'nde dünyaya gelmiştir. Babası Ali Numan Kıraç, Gazi Çiftliği'nde tarım alanında görevli bir uzmandı ve Gazi Mustafa Kemal'in emrinde çalışarak tarım faaliyetlerini başarıyla yürütüyordu. Can Ata Kıraç, tarım mühendisi bir babanın evladı olarak, gençlik yıllarını toprakla yoğun bir şekilde iç içe yaşamıştır. Bu nedenle, gelecekteki kariyerini tarım mühendisliği alanında sürdürmeye karar vermiştir.
Can, ismini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığı özel bir hediye olarak kabul etmekteydi. Bu sebeple, Can Ata Kıraç bu durumu her zaman kendine bir şans olarak gördü. Etimesgut'taki çocukluk yıllarıyla birleşen eğitim hayatı boyunca başarılı bir grafik çizen Kıraç, 1946 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi. 1950 yılında ise Ziraat mühendisliği alanında diploma sahibi oldu. Ardından, meslek yaşamında otomotiv endüstrisine yöneldi ve bu sektörde etkinliklerini sürdürdü. Ankara Koç ticaret şirketinde otomotiv alanında görev alarak çalışmaya başlayan Can Ata Kıraç, pek çok projede gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Can Ata Kıraç, TÜSİAD yönetim heyetinde görev üstlenmiş ve bir dizi etkinlikte yer almıştır. 1960'lar boyunca İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunarak, planlı karma ekonomi anlayışını desteklemiştir. 1980'lerde ise Koç Holding'in öne çıkan yöneticileri arasında kabul gören Can Ata Kıraç, bu dönemde yöneticilik görevlerini başarıyla sürdürmüştür. Çalışkanlık, disiplin ve özveri ilkelerine sıkı sıkıya bağlı olan Can Ata Kıraç, bu değerlerle nitelikli işler ortaya koymuştur. Başarı dolu iş yaşamı ve alçakgönüllü kişiliğiyle ön plana çıkan Can Ata Kıraç, pek çok insan için takip edilesi önemli şahsiyetler arasındadır.

1991 yılında, kendi isteğiyle 41 yıllık Koç Holding yöneticilik kariyerine son veren Can Ata Kıraç, daha sonra benimsediği sade yaşama geri dönmüş ve emekli hayatının keyfini çıkarmıştır. Yakın çevresi ve dostları, çalışkan kişiliği nedeniyle emekli hayatının nasıl geçtiği konusunda endişe duysa da Can Ata Kıraç, bu dönemde oldukça huzurlu bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda bir yazar olan Can Ata Kıraç'ın kitapları da mevcuttur. Yöneticilik kariyerine son verdikten sonra emekli hayatında huzur bulan Can Ata Kıraç, aynı şekilde kendini geliştirmeye devam ederek yeni bilgiler edinmiştir.

Can Ata Kıraç'ın eşi İnci Kıraç, 2019 yılında vefat etmiştir. Uzun yıllar süren evlilikleri boyunca, Can Ata Kıraç ve İnci Kıraç, mütevazi kimlikleriyle evliliklerini her zaman huzurlu bir şekilde sürdürmüşlerdir. İki çocukları ve torunları bulunan Can Ata Kıraç ve İnci Kıraç, aile yaşamlarında da hiyerarşiye saygılı ve mütevazı bir şekilde yaşamışlardır. Can Ata Kıraç, sade bir yaşam tarzını benimseyen biri olarak yöneticilikteki şımarıklığa kapılmamış ve bu tutumunu yaşantısına yansıtmamıştır. Mütevazi ve sade kişiliğiyle birlikte kendini sürekli geliştiren ve yaşamdan keyif almaya devam eden bir insan olarak bilinir. Aile hayatında da özverili ve huzurlu bir şekilde çocukları ve torunlarıyla birlikte yaşamını sürdürmektedir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Can Ata Kıraç
Gündem

Diğer Haberler

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı Trendyol Süper Lig Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Arda Güler'e talip çıktı! Real Madrid Arda Güler'e talip çıktı!
Göztepe'den Şanlıurfa'ya dikkat çeken istatistik Göztepe Göztepe'den Şanlıurfa'ya dikkat çeken istatistik
Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih Altay Altay'da öncelik Tuna Üzümcü ile fesih
Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı! Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş itirafı!
Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor Gündem Bugün neden sela okunuyor? Son dakika camilerde sela okunuyor
Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri! Spor Toto 1. Lig Trendyol 1. Lig'de haftanın hakemleri!
Milli yasta neler yapılmaz, nereler kapalı? Türkiye'de 3 günlük milli yas ne olur? Gündem Milli yasta neler yapılmaz, nereler kapalı? Türkiye'de 3 günlük milli yas ne olur?
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısının günü belli oldu Fenerbahçe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısının günü belli oldu
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Lale Orta'dan Erden Timur'un iddiaları için açıklama!
2
Jamal Musiala'ya iki dev talip
3
Salih Özcan'ın milli maç sırasında evi yandı!
4
Fenerbahçe'nin kasası doldu! Bir rekor daha
5
Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
6
Galatasaray'ın kasasına para yağacak!
7
Filistin'e destek verdi, kadro dışı bırakıldı!

SON HABERLER

yukarı ok