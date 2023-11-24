Haber Tarihi: 24 Kasım 2023 17:06 - Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2023 17:06

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYE ALACAK MI SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi, var mı?

Çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi, var mı.... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verileceğini açıklamıştı. Tek seferlik ödeme, belirlenen tarihlerde 12 milyonu aşkın emeklinin hesaplarına yatırıldı. Ancak çalışan emekliler 5000 TL emekli ikramiyesi kapsamına alınmamıştı. 5 bin TL emekli ikramiyesi alamayan çalışan emekliler için müjdeli haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili bakanlıklara bu konuda çalışma yapmaları için talimat verdi. Peki; çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye var mı, ödenecek mi? Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye verilecek mi? İşte konu ile ilgili son dakika gelişmeleri...

ÇALIŞAN EMEKLİ İKRAMİYE ALACAK MI SON DAKİKA | Çalışan emeklilere 5000 TL verilecek mi, var mı?
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5 bin TL ikramiye açıklaması son dakika! Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında emeklilere verilen 5 bin liralık ikramiye, bazı kesimlerin dışında kalan gruplara genişletilmesi talepleriyle birlikte gündeme geldi. Bu ikramiyenin sadece emekli olanlara değil, aynı zamanda çalışan emeklilere de verilmesi için bir çalışma başlatıldı. Peki, çalışan emekliler ikramiye alacak mı, ne zaman? İşte yeni Torba Yasa'ya eklenecek olan ikramiye hakkında detaylar... . 

ÇALIŞAN EMEKLİ 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI, VERİLECEK Mİ?

Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5 BİN TL İKRAMİYE NE ZAMAN?
Ekonomiye ilişkin önemli düzenlemeler içeren yeni torba teklif Meclis Başkanlığı'na sunuldu.


Düzenlemeyi açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgili bakanlıklara çalışma talimatı verdiğini açıkladı.

Güler, çalışan emeklilere ikramiye için "Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak." dedi.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE İKRAMİYE KASIM AYININ İLK İKİ HAFTASI YATMIŞTI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti.

Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


12,2 MİLYON EMEKLİYE 61 MİLYAR TL ÖDEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Ocak zammı önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayarak emekliye 5000 TL ikramiye ödenmesi çalışmasını masaya getirdi.

SSK'LI, BAĞ-KUR'LU VE EMEKLİ SANDIĞI AYIRT ETMEDEN EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDENDİ

Çalışmayan emeklilere söz verildiği gibi Kasım'ın 15'inden önce SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve emekli sandığı ayırt etmeden dul ve yetimler dahil Cumhuriyet ikramiyesi ödemesi yapıldı. Dul ve yetimler hisseleri oranında emekli ikramiyesi aldı.

DUL VE YETİMLER DE İKRAMİYE ÖDEMESİ YAPILDI

Düzenlemeden dul ve yetimler de hisseleri oranında faydalandı. Yüzde 75 hissesi olan dul ve yetim aylığı alan vatandaşlara 3750 TL, yüzde 50 hissesi olanlara 2500 TL, yüzde 25 hissesi olanlara ise 1250 TL ödeme yapıldı.

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