Haber Tarihi: 18 Nisan 2024 15:17 - Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024 15:17

Buzağı desteği ne zaman yatacak? Nisan-2024

Üretici ve yetiştiricilere buzağı desteği sağlanıyor. Destekten ise en az 4 ay yaşamış, programlı aşıları tamamlanmış ve 2024 doğumlu buzağılar faydalanıyor olacak. Üreticiler ''2024/1. dönem buzağı desteği ne zaman yatacak?'' sorusuna yanıt arıyor.

Buzağı desteği ne zaman yatacak? Nisan-2024
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere buzağı desteği ödemesi yapılıyor. 2023 yılı 1. dönem için başvurular 2 Ocak günü sonlandı ve yetiştiriciler ise ödeme takvimine odaklandı. İşte, buzağı desteği ödeme tarihi...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, 1'inci döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2'nci dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödeme tarihi gündeme geldi. Ancak ödeme tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,

Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

Temel Destek: 1.150 ?/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ?/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ?/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ?/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.
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