Haber Tarihi: 11 Ekim 2025 13:42 - Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 13:42

Bulgaristan - Türkiye maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Bulgaristan - Türkiye maçı canlı izle şifresiz

Bulgaristan - Türkiye maçını ücretsiz TV8 izle | Bulgaristan - Türkiye maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TV8'tan canlı izlenebilecek olan Bulgaristan - Türkiye maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bulgaristan - Türkiye maçı canlı yayın izleme detayları

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Bulgaristan ve Türkiye karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Bulgaristan - Türkiye maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
BULGARISTAN - TÜRKIYE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Bulgaristan - Türkiye maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

BULGARISTAN - TÜRKIYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BULGARISTAN - TÜRKIYE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Bulgaristan , Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BULGARISTAN - TÜRKIYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


