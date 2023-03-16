Haber Tarihi: 16 Mart 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2023 13:00

Bugün yağmur var mı? 16 Mart yarın yağmur var mı, yağacak mı?

Yerel kuvvetli yağışlar yurdun çeşitli bölgelerinde etkili olurken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Hafta sonu plan yapmak isteyenler, 16-17 Mart "Bugün yağmur var mı? 16 Mart yarın yağmur var mı, yağacak mı?" sorusunu araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki hava durumu açıklandı. Peki bu hafta sonu yağmur var mı? İşte, MGM hafta sonu hava durumu raporu...

Bugün yağmur var mı? 16 Mart yarın yağmur var mı, yağacak mı?
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Bugün yağmur var mı? 16 Mart yarın yağmur var mı, yağacak mı? Hafta sonu hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve Antalya çevreleri; İç Anadolu'nun doğusu; (Çorum ve Artvin hariç) Orta ve Doğu Karadeniz; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır. 

BUGÜN YAĞMUR VAR MI? 16 MART YAĞMUR YAĞACAK MI?
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, bu akşam Ege kıyılarında kuzeyli, bugün (Çarşamba) Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde bu akşam kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu


KIRKLARELİ -1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 4°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde bu akşam kuzey ve kuzeydoğu, bugün (Çarşamba) güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli, K.Maraş'ın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

K.MARAŞ 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 1°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİVAS 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum ve Artvin hariç) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Ardahan, Kars, Iğdır dışında) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların batı kesimleri ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ve Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 11°C, 15°C

Çok bulutlu, batı çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 4°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS 2°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 8°C, 15°C
Çok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 11°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 13°C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
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