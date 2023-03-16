Bugün yağmur var mı? 16 Mart yarın yağmur var mı, yağacak mı?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Yağışların Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Şırnak ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Rüzgarın, bu akşam Ege kıyılarında kuzeyli, bugün (Çarşamba) Ege Kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.EDİRNE -1°C, 16°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL 4°C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ -1°C, 13°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ 4°C, 19°CParçalı ve çok bulutluEGEParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde bu akşam kuzey ve kuzeydoğu, bugün (Çarşamba) güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 0°C, 14°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 10°C, 20°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutluAKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde kuvvetli, K.Maraş'ın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA 11°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıANTALYA 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri sağanak yağışlıHATAY 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.K.MARAŞ 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli, akşam saatlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 1°C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 1°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıBATI KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU -1°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE 5°C, 22°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU 1°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Çorum ve Artvin hariç) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 6°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 5°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 6°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, (Ardahan, Kars, Iğdır dışında) bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların batı kesimleri ile Şırnak çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın güney ve Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ 11°C, 15°CÇok bulutlu, batı çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıERZURUM 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKARS 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluMALATYA 8°C, 15°CÇok bulutlu, güney çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, aralıklarla kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUÇok bulutlu, bölge genelinin, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.ADIYAMAN 12°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.DİYARBAKIR 10°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP 11°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.ŞANLIURFA 13°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.