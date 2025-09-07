Haber Tarihi: 07 Eylül 2025 13:28 -
Bugün maç var mı, Türkiye'nin maçı var mı? 7 Eylül 2025
Bugün (7 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 7 Eylül maç takvimi
7 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 7 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
7 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 7 Eylül maç takvimi 7 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - E Grubu16.00 Gürcistan - Bulgaristan21.45 Türkiye- İspanyaFIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - A Grubu21.45 Lüksemburg - Slovakya21.45 Almanya - Kuzey İrlandaFIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - G Grubu19.00 Litvanya - Hollanda21.45 Polonya - FinlandiyaFIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - J Grubu19.00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn21.45 Belçika - KazakistanFIFA 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri - I Grubu19.00 Orta Afrika Cumhuriyeti - Komorlar15:30 Türkiye - İtalya voleybol final maçı
