Haber Tarihi: 28 Eylül 2025 10:17 -
Güncelleme Tarihi:
28 Eylül 2025 10:17
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Eylül 2025
Bugün (28 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Eylül maç takvimi
28 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
28 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Eylül maç takvimi 28 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)17.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)Trendyol 1. Lig16.00 Manisa FK-Bodrum FK16.00 İstanbulspor-Boluspor19.00 Hatayspor-Bandırmaspor19.00 Serik Spor-Erzurumspor Fİngiltere - Premier Lig16.00 Aston Villa-Fulham18.30 Newcastle United-Arsenalİspanya - LaLiga15.00 Rayo Vallecano-Sevilla17.15 Elche-Celta Vigo19.30 Barcelona-Real Sociedad22.00 Real Betis-Osasunaİtalya - Serie A13.30 Sassuolo-Udinese16.00 Roma-Hellas Verona16.00 Pisa-Fiorentina19.00 Lecce-Bologna21.45 Milan-NapoliFransa - Ligue 116.00 Nice-Paris FC18.15 Metz-Le Havre18.15 Lille-Lyon18.15 Angers-Brest21.45 Rennes-LensAlmanya - Bundesliga16.30 Freiburg-Hoffenheim18.30 Köln-Stuttgart
