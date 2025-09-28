Haber Tarihi: 28 Eylül 2025 10:17 - Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2025 10:17

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 28 Eylül 2025

Bugün (28 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 28 Eylül maç takvimi

28 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 28 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

28 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 28 Eylül maç takvimi

28 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (beIN Sports 2)

17.00 Tümosan Konyaspor-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (beIN Sports 2)

Trendyol 1. Lig

16.00 Manisa FK-Bodrum FK

16.00 İstanbulspor-Boluspor

19.00 Hatayspor-Bandırmaspor

19.00 Serik Spor-Erzurumspor F

İngiltere - Premier Lig

16.00 Aston Villa-Fulham

18.30 Newcastle United-Arsenal

İspanya - LaLiga

15.00 Rayo Vallecano-Sevilla

17.15 Elche-Celta Vigo

19.30 Barcelona-Real Sociedad

22.00 Real Betis-Osasuna

İtalya - Serie A

13.30 Sassuolo-Udinese

16.00 Roma-Hellas Verona

16.00 Pisa-Fiorentina

19.00 Lecce-Bologna

21.45 Milan-Napoli

Fransa - Ligue 1

16.00 Nice-Paris FC

18.15 Metz-Le Havre

18.15 Lille-Lyon

18.15 Angers-Brest

21.45 Rennes-Lens

Almanya - Bundesliga

16.30 Freiburg-Hoffenheim

18.30 Köln-Stuttgart

