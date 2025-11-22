Haber Tarihi: 22 Kasım 2025 15:20 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Kasım 2025
Bugün (22 Kasım) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 22 Kasım maç takvimi
22 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Kasım maç takvimi 22 KASIM GÜNÜN MAÇLARI Süper Lig14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)1. Lig13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)Premier Lig15:30 Burnley-Chelsea18:00 Wolverhampton-Crystal Palace18:00 Bournemouth-West Ham United18:00 Liverpool-Nottingham Forest18:00 Fulham-Sunderland18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford20:30 Newcastle United-Manchester CityLaLiga16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo18:15 Barcelona-Athletic Bilbao20:30 Osasuna-Real Sociedad23:00 Villarreal-MallorcaSerie A17:00 Cagliari-Genoa17:00 Udinese-Bologna20:00 Fiorentina-Juventus22:45 Napoli-AtalantaLigue 119:00 Lens-RC Strasbourg21:00 Rennes-Monaco23:05 PSG-Le HavreBundesliga17:30 Augsburg-Hamburg17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen17:30 Heidenheim-Mönchengladbach17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart17:30 Bayern Münih-Freiburg20:30 Köln-Eintracht FrankfurtSuudi Arabistan - Pro Lig16:40 Damac FC - Al Najma17:25 Al Ettifaq - Al Fayha17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh
