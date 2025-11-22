Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 22 Kasım 2025

Süper Lig

14:30 Kayserispor-Gaziantep FK (beIN Sports 1)

17:00 Eyüpspor-Fatih Karagümrük (beIN Sports 1)

20:00 Galatasaray-Gençlerbirliği (beIN Sports 1)

1. Lig

13:30 Bandırmaspor-Çorum FK (TRT Spor)

13:30 Hatayspor-Pendikspor (TRT Tabii Spor 6)

16:00 Boluspor-Amed SK (TRT Spor)

19:00 İstanbulspor-Sakaryaspor (TRT Spor)

Premier Lig

15:30 Burnley-Chelsea

18:00 Wolverhampton-Crystal Palace

18:00 Bournemouth-West Ham United

18:00 Liverpool-Nottingham Forest

18:00 Fulham-Sunderland

18:00 Brighton & Hove Albion-Brentford

20:30 Newcastle United-Manchester City

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves-Celta Vigo

18:15 Barcelona-Athletic Bilbao

20:30 Osasuna-Real Sociedad

23:00 Villarreal-Mallorca

Serie A

17:00 Cagliari-Genoa

17:00 Udinese-Bologna

20:00 Fiorentina-Juventus

22:45 Napoli-Atalanta

Ligue 1

19:00 Lens-RC Strasbourg

21:00 Rennes-Monaco

23:05 PSG-Le Havre

Bundesliga

17:30 Augsburg-Hamburg

17:30 Wolfsburg-Bayer Leverkusen

17:30 Heidenheim-Mönchengladbach

17:30 Borussia Dortmund-Stuttgart

17:30 Bayern Münih-Freiburg

20:30 Köln-Eintracht Frankfurt

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:40 Damac FC - Al Najma

17:25 Al Ettifaq - Al Fayha

17:40 Al Hilal Riyadh - Al Fateh

22 Kasım Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 22 Kasım Cumartesi günün maçları listesi...22 Kasım Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 22 Kasım maç takvimi