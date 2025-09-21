Haber Tarihi: 21 Eylül 2025 14:20 - Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 14:20

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Eylül 2025

Bugün (21 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Eylül maç takvimi

21 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

21 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Eylül maç takvimi

21 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI

Trendyol Süper Lig

17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)

17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)

20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)

20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)

Trendyol 1. Lig

16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor

19.00 Sakaryaspor-Amed SK

İngiltere Premier Lig

16.00 Bournemouth-Newcastle United

16.00 Sunderland-Aston Villa

18.30 Arsenal-Manchester City

İspanya La Liga

15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo

17.15 Mallorca-Atletico Madrid

19.30 Elche-Real Oviedo

22.00 Barcelona-Getafe

İtalya Serie A

13.30 Lazio-Roma

16.00 Cremonese-Parma

16.00 Torino-Atalanta

19.00 Fiorentina-Como

21.45 Inter-Sassuolo

Fransa Ligue 1

16.00 Paris FC-RC Strasbourg

18.15 Auxerre-Toulouse

18.15 Le Havre-Lorient

18.15 Monaco-Metz

21.45 Marsilya-PSG

Almanya Bundesliga

16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin

18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach

20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg


