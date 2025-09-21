Haber Tarihi: 21 Eylül 2025 14:20 -
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Eylül 2025
Bugün (21 Eylül) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Eylül maç takvimi
21 Eylül Pazar bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Eylül Pazar günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?
21 Eylül Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 21 Eylül maç takvimi 21 EYLÜL GÜNÜN MAÇLARI Trendyol Süper Lig17.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (beIN Sports 1)17.00 Kocaelispor-Çaykur Rizespor (beIN Sports 2)20.00 Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (beIN Sports 2)20.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe (beIN Sports 1)Trendyol 1. Lig16.00 SMS Grup Sarıyerspor-Atko Grup Pendikspor19.00 Sakaryaspor-Amed SKİngiltere Premier Lig16.00 Bournemouth-Newcastle United16.00 Sunderland-Aston Villa18.30 Arsenal-Manchester Cityİspanya La Liga15.00 Rayo Vallecano-Celta Vigo17.15 Mallorca-Atletico Madrid19.30 Elche-Real Oviedo22.00 Barcelona-Getafeİtalya Serie A13.30 Lazio-Roma16.00 Cremonese-Parma16.00 Torino-Atalanta19.00 Fiorentina-Como21.45 Inter-SassuoloFransa Ligue 116.00 Paris FC-RC Strasbourg18.15 Auxerre-Toulouse18.15 Le Havre-Lorient18.15 Monaco-Metz21.45 Marsilya-PSGAlmanya Bundesliga16.30 Eintracht Frankfurt-Union Berlin18.30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach20.30 Borussia Dortmund-Wolfsburg
