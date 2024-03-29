Bugün Kandil Mi 29-31 Mart 2024 (Kandil Günleri Tarihleri) - Regaib, Miraç, Berat, Kadir Gecesi ve Üç Aylar Ne Zaman, Hangi Gün?

İslam alemi için bazı dini günler vardır. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve kandil günleri bunlardan bazılarıdır. Özellikle kandil günlerinde Müslümanlar ibadet edip dua ederler. İslam aleminde Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid kandillerinin günleri seneden seneye değişiklik göstermektedir. Dini günler Hicri takvime göre belirlenmektedir. Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Dini günler üç aylar, Regaib, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili tarihleri için "2024 Kandil Günleri Listesi" içeriğimize göz atabilirsiniz.BUGÜN NE KANDİLİ 29-31 MART 2024?
Diyanet takvim doğrultusunda 29-31 Mart 2024 günü arası kandil değildir.MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN? - TIKLAYINIZ KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN VE KANDİL TAKVİMİ 29-31 MART 2024
2024 kandil günleri Diyanet'in açıkladığı takvim ile belli oldu. İlk kandil Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek. Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü, Berat Kandili 6 Mart Pazartesi ve son olarak Mevlid Kandili ise 26 Eylül Salı günü idrak edilecek. 2024 yılı dini günler ve gecelerRegaib Kandili11 Ocak 2024 Perşembe29 Cemazilahir 1445Üç Ayların Başlangıcı12 Ocak 2024 Cuma1 Receb 1445Mirac Kandili6 Şubat 2024 Salı26 Receb 1445Berat Kandili24 Şubat 2024 Cumartesi14 Şaban 1445Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı11 Mart 2024 Pazartesi1 Ramazan 1445Kadir Gecesi5 Nisan 2024 Cuma26 Ramazan 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 1. Günü10 Nisan 2024 Çarşamba1 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 2. Günü11 Nisan 2024 Perşembe2 Şevval 1445Ramazan (Fıtr) Bayramı 3. Günü12 Nisan 2024 Cuma3 Şevval 1445Terviye Günü14 Haziran 2024 Cuma8 Zilhicce 1445Arefe Günü15 Haziran 2024 Cumartesi9 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 1. Günü16 Haziran 2024 Pazar10 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 2. Günü17 Haziran 2024 Pazartesi11 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 3. Günü18 Haziran 2024 Salı12 Zilhicce 1445Kurban Bayramı 4. Günü19 Haziran 2024 Çarşamba13 Zilhicce 1445Hicri Yılbaşı Gecesi6 / 7 Temmuz 2024 Cumartesi / Pazar30 Zilhicce / 1 Muharrem 1445 - 1446Hicri Yılbaşı Günü7 Temmuz 2024 Pazar1 Muharrem 1446Aşûre Gecesi15 / 16 Temmuz 2024 Pazartesi / Salı9 / 10 Muharrem 1446Aşûre Günü16 Temmuz 2024 Salı10 Muharrem 1446Mevlid Kandili14 Eylül 2024 Cumartesi11 Rebiulevvel 14462023 Kadir Gecesi Ne Zaman?
2023 Kadir Gecesi 17 Nisan Pazartesi gününe denk gelmektedir. 2023 Üç Aylar Ne Zaman?
2023 üç aylar, Receb ayıyla birlikte 23 Ocak 2023 Pazartesi günü başlıyor. 2023 Regaib Kandili Ne Zaman?
2023 Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gününe denk gelmektedir.
2023 Miraç Kandili Ne Zaman?
2023 Miraç Kandili 17 Şubat Cuma gününe denk gelmektedir. 2023 Berat Kandili Ne Zaman?
2023 Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir. 2023 Mevlid Kandili Ne Zaman?
2023 Mevlid Kandili 26 Eylül Salı gününe denk gelmektedir.
2023 Ramazan Bayramı
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
2023 Kurban Bayramı
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
2023 Ramazan Ne Zaman?
Ramazan ayı yeni yılda 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak. 21 Nisan 2023 Cuma günü sona erecek. 2023 Ramazan Bayramı Ne Zaman?
20 Nisan 2023 Perşembe günü arefe günü olacak. Ramazan Bayramı ise 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerine denk geliyor. 2023 Kurban Bayramı Ne Zaman?
27 Haziran 2023 Salı arefe günü olacak. Kurban Bayramı ise 28 Haziran Çarşamba günü başlayıp 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü son bulacak. 2023 Dini Günler Listesi
23 Ocak PAZARTESİ: ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
26 Ocak PERŞEMBE: REGAİB KANDİLİ
17 Şubat CUMA: MİRAC KANDİLİ
6 Mart PAZARTESİ: BERAT KANDİLİ
23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI
17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ
20 Nisan PERŞEMBE: AREFE
21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
27 Haziran SALI: AREFE
28 Haziran ÇARŞAMBA: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
29 Haziran PERŞEMBE: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
30 Haziran CUMA: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
1 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
19 Temmuz ÇARŞAMBA: HİCRİ YILBAŞI
28 Temmuz CUMA: AŞURE GÜNÜ
26 Eylül SALI: MEVLİD KANDİLİ MİRAÇ VE DİĞER KANDİL GÜNLERİ
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'nin 17 Şubat'ta ve "ramazanın müjdecisi" kabul edilen Berat Kandili'nin 6 Mart'ta idrak edilmesinin ardından Müslümanlarca "on bir ayın sultanı" olarak tanımlanan ramazan 23 Mart'ta başlayacak.
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 17 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 21 Nisan'da Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.