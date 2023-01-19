BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi?

BUDO SEFERLER İPTAL Mİ? 19 OCAK



"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),



09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU



10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),



10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.



İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 19 OCAK





İDO'dan yapılan duyuruda, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa



07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,



07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.



VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ BUGÜN? 19 OCAK



Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,



Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş



Bostancı-Karaköy-Kabataş



Maltepe-Adalar



Beşiktaş-Adalar



Avcılar-Bostancı



Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy



Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)



Üsküdar-Aşiyan



Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.



Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre,"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.İDO'dan yapılan duyuruda, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,Bostancı-Moda-Kadıköy-KabataşBostancı-Karaköy-KabataşMaltepe-AdalarBeşiktaş-AdalarAvcılar-BostancıAvcılar-Bakırköy-Yenikapı-KadıköyAşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)Üsküdar-AşiyanOrtaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.

19 Ocak bugün Vapur, BUDO ve İDO sefer iptal mi?| Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbullulara yaptığı uyarıların ardından beklenen lodos ile beraber sağanak yağışı ile beraber birçok sefer iptal edildi. 19 Ocak bugün yaşanan rüzgarlı havadan dolayı İstanbullular, deniz ulaşımında aksamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki bugün İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte son dakika İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (19 Ocak 2023)