Haber Tarihi: 19 Ocak 2023 10:04 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2023 10:04

BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi?

19 Ocak'ta yani bugün BUDO ve İDO seferleri iptal mi oldu sorusu kuvvetli fırtınadan sonra hattı kullanacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vapur seferlerini da zaman zaman kuvvetli lodostan dolayı iptal oluyor. Peki, vapur seferleri iptal mi? BUDO ve İDO seferleri iptal mi oldu? İşte detaylar...

BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi?
Abone Ol
19 Ocak bugün Vapur, BUDO ve İDO sefer iptal mi?| Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbullulara yaptığı uyarıların ardından beklenen lodos ile beraber sağanak yağışı ile beraber birçok sefer iptal edildi. 19 Ocak bugün yaşanan rüzgarlı havadan dolayı İstanbullular, deniz ulaşımında aksamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki bugün İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte son dakika İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (19 Ocak 2023)

BUDO SEFERLER İPTAL Mİ? 19 OCAK 
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre,
"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),

10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 19 OCAK 


İDO'dan yapılan duyuruda, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,

07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ BUGÜN? 19 OCAK 

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Galatasaray, Monaco'dan istiyor; Myron Boadu Türkiye Transferler Galatasaray, Monaco'dan istiyor; Myron Boadu
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları Gündem Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bilet fiyatları
Galatasaray transferde büyük oynuyor; Emre Can Türkiye Transferler Galatasaray transferde büyük oynuyor; Emre Can
Ezgjan Alioski için yolun sonu Fenerbahçe Ezgjan Alioski için yolun sonu
Bugün kandil mi? 19 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet Gündem Bugün kandil mi? 19 Ocak 2023 kandil günleri-Diyanet
Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için yeni teklif Beşiktaş Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için yeni teklif
Galatasaray'da 11 maddede 11 maçlık seri Galatasaray Galatasaray'da 11 maddede 11 maçlık seri
İşte Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli Fenerbahçe İşte Vitor Pereira'nın istediği Fenerbahçeli
BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi? Gündem BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Şenol Güneş'ten veda sonrası flaş açıklamalar
2
Recep Uçar'dan Fenerbahçe ve transfer açıklaması
3
Giresunsporlu iki isim Galatasaray maçında yok
4
Adana Demirspor, Samet'in yerini Mert Çetin'le doldurdu
5
Galatasaray'da sol beke yeni formül!
6
Fenerbahçe'den Aboubakar ve Özbek açıklaması
7
Manchester United, 90'da puan kaybetti!

SON HABERLER

yukarı ok