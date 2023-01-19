BUDO seferleri iptal mi? 19 Ocak bugün BUDO ve İDO sefer iptal mi?

19 Ocak bugün Vapur, BUDO ve İDO sefer iptal mi?| Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbullulara yaptığı uyarıların ardından beklenen lodos ile beraber sağanak yağışı ile beraber birçok sefer iptal edildi. 19 Ocak bugün yaşanan rüzgarlı havadan dolayı İstanbullular, deniz ulaşımında aksamaların olup olmayacağını merak ediyor. Peki bugün İstanbul vapur seferleri iptal mi? İşte son dakika İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen seferler (19 Ocak 2023)
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre,
"07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
08:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),
10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 19 OCAK
İDO'dan yapılan duyuruda, 07:05 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
07:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,
07:45 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ BUGÜN? 19 OCAK
Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle Şehir Hatlarının,
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Beşiktaş-Adalar
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)
Üsküdar-Aşiyan
Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü seferleri iptal edildi.