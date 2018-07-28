Bottle Boys'dan müthiş Şımarık performansı

Son günlerin fenomen grubu Bottle Boys, İstanbul Mısır Çarşısı'nda müthiş bir Tarkan-Şımarık performansı sergileyince çevreden büyük ilgi topladılar.

28 Temmuz 2018 20:18
Bottle Boys'dan müthiş Şımarık performansı
Son günlerin fenomen grubu Bottle Boys, İstanbul Mısır Çarşısı'nda müthiş bir Tarkan-Şımarık performansı sergileyince çevreden büyük ilgi topladılar.



GÜN İÇİNDEN KISA KISA

Galatasaray, Höwedes için bastırıyor

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Devre arası bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen ve 4.5 yıllık mukavele imzalanan 29 yaşındaki futbolcu için şu ana kadar en yüksek teklifi West Ham verdi. Londra ekibi 18.5 milyon euro önerirken Orman ise 30 milyon euroda ısrarcı.


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