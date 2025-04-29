Borsa neden düştü, düşüyor? 29 Nisan 2025

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 oranında gerileyerek 9.371,65 puan seviyesine indi.

Dünkü kapanışını 9.396,02 puandan yapan endeks, güne yüzde 0,32'lik artışla 9.426,26 puandan başlamıştı. Saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,36 puanlık kayıpla 9.371,65 puan seviyesine gerileyen BIST 100, gün içinde en düşük 9.350,78 ve en yüksek 9.433,8 puanı gördü.

Sektör endeksleri de düşüş eğilimindeydi. Günün ilk yarısında hizmetler ve mali endeksler yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi ise yüzde 0,61 oranında değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil olan 100 hisseden 33'ü değer kazanırken, 64'ü değer kaybetti. İşlem hacmi açısından en çok öne çıkan şirketler ise Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tofaş, Akbank ve ASELSAN oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören, 10 Şubat 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinde basit getiri yüzde 42,44, bileşik getiri ise yüzde 46,94 olarak gerçekleşti.

Uluslararası döviz piyasalarında saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1370 seviyesinde işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada ise dolar 38,1760 TL, avro ise 43,5370 TL'den satılıyor.