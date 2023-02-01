Borsa İstanbul yüzde 5 düştü! Devre kesici çalıştı. Peki neden düşüyor?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,45'lik yükselişle başladı. Endeks, 22,27 puanlık artışla 4.998,82 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Küçük yatırımcıları uyaran uzmanlara göre, Borsa İstanbul'un yeni yıla düşüşle girişinin nedeni erken seçim açıklamaları. Peki, borsa neden düştü, düşüyor?Borsada devre kesici uygulandı.Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.Açıklamada, saat 17:14:58 itibarıyla endekse bağlı devre kesici tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasasındaki (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.İşlemler Pay Piyasasında saat 18:01'de kapanış seansı ile VİOP Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde sürekli işlem yöntemiyle saat 18:08'de yeniden başlatılacağının aktarıldığı çıklamada, BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemlerin bugün yeniden başlatılmayacağı vurgulandı.Açıklamada, açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacağı kaydedildi.Zeynel Balcı, Borsa İstanbul'daki destek ve direnç noktaları için de şunları yazdı:Borsada sert düşüşün ardından aynı ölçüde toparlanma yaşanmıştı. Ancak zirveye oldukça yaklaşmasına rağmen tekrar satışlara maruz kaldı. Devam eden düşüşte İlk destekler 4.900-5.000 seviyelerinde. Çıkış trendinin korunması açısından 4.900'ün üzerinde kalınması önemli olacak. Bu seviyelerde tepki alım denemeleri görülebilir. Aksi takdirde düşüşün devamıyla sonraki destekler 4.600 ve 4.400 seviyelerinde bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlenmelerde ilk dirençler 5.550-5.700 seviyelerinde görülüyor. Satış baskısı korunan endekste destek noktalarında tepki alımları görülebilir. Ancak dip oluşumu için erkenFed'in bu akşam 2023'ün ilk para politikası toplantısının bitiminde son 1 yıl içinde sekizinci kez faiz oranlarını artırması bekleniyor.Ancak toplantı aynı zamanda merkez bankasının normale dönüşe karar verme sürecinde çok önemli bir dönüm noktası olabilir.Fed'in faiz artırım hızını Aralık'taki yarım puandan çeyrek puana indirmesi bekleniyor . Bu, bankaların birbirlerinden gecelik borçlanma için uyguladıkları faiz oranını %4,5 ile %4,75 aralığına yükselterek Ekim 2007'den bu yana en yüksek seviyeye çıkaracak.Aynı zamanda merkez bankası, hane halkını ve ekonomiyi alt üst eden tarihsel büyük artış sayısına ulaşacak.Bu toplantıda Fed gözlemcilerinin karşı karşıya olduğu kilit soru, merkez bankasının yılın geri kalanında ileriye dönük yolu nasıl işaretleyeceği olacak. Fed Başkanı Jerome Powell beklentileri azaltacak ve enflasyonla mücadelede hala "gidilecek çok yol" olduğunu yineleyecek mi, yoksa Fed yetkilileri faiz artırımlarını hafifletmeye hazır olduklarının sinyalini mi verecek?Aralık ayındaki son Fed toplantısından bu yana, iki ekonomik eğilim faiz artırımlarının yavaşlamasını sağladı: Ücret artışı ve enflasyona ilişkin son veriler cesaret verici ve ekonomik büyüme sinyalleri endişe verici hale geldi. Tüketici güven verileri gelecekle ilgili belirsizliğe işaret ediyor ve özellikle CEO'lar arasında durgunluk korkuları arttı.Bu, Fed'in ekonomiyi soğutma ve fiyat artışlarını durdurma misyonunun işe yaradığı anlamına geliyor.Fed yetkilileri, doğru yolda olduklarına inansalar da, %2'lik enflasyon hedefine ulaşmaları için daha gidilecek çok yol olduğunu düşündüklerini söyledi.En son okumada enflasyonun soğumaya devam etmesine rağmen, yıllık fiyat artışının hala tarihsel olarak yüksek olan yüzde 6,5'te olduğu görünüyor.Bank of America ekonomistleri yakın tarihli bir notta, "Enflasyonun zirvesinin aşılması memnuniyetle karşılanıyor ve politika yapıcılar enflasyonun daha düşük bir yolda olduğuna dair güveni artırmış görünüyor, ancak Fed henüz enflasyonist baskıların hızla dağılacağına ikna olmadı" diye yazdı.EY Parthenon Baş Ekonomisti Gregory Daco yakın tarihli bir notta, "Yılın bu ilk toplantısı, yılın geri kalanının gidişatını belirleyeceği için şüphesiz çok ilginç olacak. Ancak yavaş bir vals yerine, Fed ve piyasalar bir kez daha senkronize ritimler bulmaya çalışırken cehennem gibi bir tango bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Temel olarak, hisse senedine karşı oluşan arzın fazla olması fiyatını arttırırken, talebin düşük olması fiyatın düşmesine neden olur. Hisse senedinin popülerleşmesi arzı arttırır ama senetler sınırlı olduğu ve almak isteyen kişi sayısı fazla olduğu için fiyatlarda artış görülür. Çeşitli sebeplerden dolayı alınan hisse senetlerinin elden çıkarılmak istenmesi de, benzer şekilde o hisse senetlerinin değerinin düşmesine sebep olur.