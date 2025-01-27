Borsa İstanbul neden düşüyor? 27 Ocak 2025

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,45 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,80 ile madencilik oldu.

Yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.