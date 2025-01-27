Haber Tarihi: 27 Ocak 2025 14:47 - Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 14:47

Borsa İstanbul neden düşüyor? 27 Ocak 2025

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 72,22 puan ve yüzde 0,71 azalışla 10.032,63 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 44,6 milyar lira oldu. Peki, Borsa İstanbul neden düşüyor?

Borsa İstanbul neden düşüyor? 27 Ocak 2025
Abone Ol
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,71 değer kaybederek 10.032,63 puana indi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,45 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,80 ile madencilik oldu.

Yurt dışında ABD'de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek, 10.100 ve 10.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Fenerbahçe'de son durum: Cengiz Ünder! Fenerbahçe Fenerbahçe'de son durum: Cengiz Ünder!
İşte İsmail Kartal'ın Türkiye'den istediği isimler! Fenerbahçe İşte İsmail Kartal'ın Türkiye'den istediği isimler!
Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları UEFA Avrupa Ligi Avrupa Ligi'nde Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin oranları
Muslera: 'Kesin kararımı vermedim' Galatasaray Muslera: "Kesin kararımı vermedim"
Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Gündem Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Neymar, Santos'a geri dönüyor! Dünya Futbolu Neymar, Santos'a geri dönüyor!
Beşiktaş'ın Cher Ndour planı Beşiktaş Beşiktaş'ın Cher Ndour planı
Boupendza'nın yeni adresi belli oldu! Trendyol Süper Lig Boupendza'nın yeni adresi belli oldu!
Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı! Beşiktaş Beşiktaş'tan Marcus Edwards hazırlığı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de mutlu son: Anderson Talisca!
2
Strahinja Pavlovic'ten transfer açıklaması!
3
Aston Villa'dan Diego Carlos açıklaması
4
Sergen Yalçın: "Galatasaray en az 8-10 puan kaybeder"
5
Galatasaray'dan 30 milyon euro'ya ret!
6
Nicolo Zaniolo'dan flaş Jose Mourinho hamlesi!
7
Ruben Amorim'den Rashford'a ağır sözler!

SON HABERLER