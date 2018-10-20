Balıkesirspor Baltok - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Giray Bulak'ın takımı Balıkesirspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor kozlarını paylaştı.
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk takım Boluspor 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmadaki tek golü 84'te Guido Koçer kaydetti.
Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen, 90'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Alınan bu sonucun ardından Balıkesirspor 9 puanda kalırken, Boluspor 23 puana yükseldi ve namağlup serisini devam ettirdi.
Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor Baltok deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında lider Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk takım Boluspor 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmadaki tek golü 84'te Guido Koçer kaydetti.
Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen, 90'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı
Alınan bu sonucun ardından Balıkesirspor 9 puanda kalırken, Boluspor 23 puana yükseldi ve namağlup serisini devam ettirdi.
Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor Baltok deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında lider Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın