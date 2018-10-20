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Boluspor'u Guido Koçer uçurdu

Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Giray Bulak'ın takımı Balıkesirspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşılaştı

Kaynak: Sporx.com
Boluspor'u Guido Koçer uçurdu
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20 Ekim 2018 21:36
Balıkesirspor Baltok - Boluspor maçı! Spor Toto 1. Lig'de 9. hafta mücadelesinde Giray Bulak'ın takımı Balıkesirspor ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor kozlarını paylaştı.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda konuk takım Boluspor 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmadaki tek golü 84'te Guido Koçer kaydetti.

Balıkesirspor'da Abdulkadir Özgen, 90'da kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Alınan bu sonucun ardından Balıkesirspor 9 puanda kalırken, Boluspor 23 puana yükseldi ve namağlup serisini devam ettirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Balıkesirspor Baltok deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında lider Gençlerbirliği'ni konuk edecek



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