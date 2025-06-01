Haber Tarihi: 01 Haziran 2025 18:16 - Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2025 18:16

Bodrum FK Beşiktaş ücretsiz izle | Bodrum FK Beşiktaş maçı canlı yayın linki

Bodrum - Beşiktaş maçı beIN Sports 1, ücretsiz yayın linki | Bodrum - Beşiktaş maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Bodrum - Beşiktaş maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Bodrum - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Bodrum - Beşiktaş maçı canlı yayın izleme detayları

Bodrum FK Beşiktaş ücretsiz izle | Bodrum FK Beşiktaş maçı canlı yayın linki
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Bodrum FK Beşiktaş maçı şifresiz link! Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş Bodrum Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz. İşte maçtan son dakika gelişmeleri... BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI, TIKLA




BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Bodrumspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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- İkinci randevu


Beşiktaş ile Bodrum FK, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve Ciro Immobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HAKEMİ
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı Pawel Malec oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

BODRUMSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMU

Avrupa kupalarına üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren siyah-beyazlı futbol takımı, hedefini gerçekleştirmek için önce kazanıp sonra Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor. Geçen hafta Trendyol Süper Lig'e veda eden Muğla temsilcisi ise oynadığı 35 karşılaşmada 9 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Yeşil-beyazlı takım, 16 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı ve haftaya 37 puanla 16. basamakta girdi.

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MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Fredy, Bardhi, Brazao, Okita, Seferi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Muçi, Mustafa



- Eksikler

Siyah-beyazlı takımda üç oyuncu, Bodrum FK maçının kadrosunda yer alamayacak. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain, Bakhtiyor Zaynutdinov, Milot Rashica ve Elan Ricardo karşılaşmada forma giyemeyecek.

 

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