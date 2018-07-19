Birhan Vatansever Galatasaray'a geri dönüyor

Galatasaray, alt yapısında yetişen ve geçen sezon 2. Lig ekibi Bandırmaspor forması giyen Birhan Vatansever'i geri istiyor. Geçen sezon 35 maçta 4 gol atan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için Süper Lig kulüpleri de devrede...

19 Temmuz 2018 17:14
Birhan Vatansever Galatasaray'a geri dönüyor
Galatasaray'da Birhan Vatansever yuvaya geri dönüyor. Geçen sezon Bandırmaspor formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için girişimler başladı.
Oyuncunun opsiyon hakkı Galatasaray'da!

Geçen sezon Galatasaray'dan gönderilen Birhan Vatansever 2. Lig ekibi Bandırmaspor ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Oyuncu için Bandırmaspor'dan bonservis alınmadı ancak sözleşmesine bir sonraki satıştan gelecek rakamın yüzde 50'si Galatasaray'ın maddesi konuldu.

Bandırmaspor 1 milyon TL istiyor

Süper Lig'den 3-4 kulübün ayrıca Adana Demirspor'un istediği genç orta saha için Bandırmaspor 1 milyon TL bonservis istiyor. Ancak Galatasaray oyuncuyu transfer etmek isterse sadece 500 bin TL ödeyecek.

İdolü Selçuk İnan...

2015-2016 sezonunu 3. Lig'de geçen sezonu ise Bandırmaspor'da geçiren Birhan Vatansever istikrarı ile dikkat çekiyor. Daha önce verdiği röportajlarda Selçuk İnan'ı örnek aldığnını söyleyen 1.80 boyundaki futbolcu çift yönlü orta saha.

Kaynak: Fanatik

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