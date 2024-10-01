Haber Tarihi: 01 Ekim 2024 14:50 - Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2024 14:50

BİM (BIMAS) temettü ne zaman hesaba geçer? 2024

Borsa İstanbul'da yeni haftanın üçüncü işlem günü olan 2 Ekim Çarşamba günü halka açık 2 şirketin nakit temettü ödemeleri için hak kullanım tarihi olarak belirlendi. Peki, BİM (BIMAS) temettü ne zaman hesaba geçer? İşte yarın temettü verecek olan hisseler ve temettü detayları…

BİM (BIMAS) temettü ne zaman hesaba geçer? 2024
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2 Ekim Çarşamba günü Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) temettüleri sahiplerini bulacak. Temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

1 Ekim 2024

-Şok Marketler (SOKM): Hisse başına brüt 0,85 TL

-Escar Turizm (ESCAR): Hisse başına brüt 1,15 TL

2 Ekim 2024

-BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): Hisse başına brüt 4,00 TL

-Maçkolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Hisse başına brüt 1,80 TL

3 Ekim 2024

-Göltaş Çimento (GOLTS): Hisse başına brüt 11,12 TL

7 Ekim 2024

-Boğaziçi Beton (BOBET): Hisse başına brüt 0,38 TL

-Sun Tekstil (SUNTK):Hisse başına brüt 0,43 TL

15 Ekim 2024

-E Bebek (EBEBK): Hisse başına brüt 0,25 TL

-OBA Makarnacılık (OBAMS): Hisse başına brüt 0,64 TL

31 Ekim 2024

Ayen Enerji (AYEN): Hisse başına brüt 0,61 TL
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