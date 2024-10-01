BİM (BIMAS) temettü ne zaman hesaba geçer? 2024

2 Ekim Çarşamba günü Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 2. taksit ve Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) temettüleri sahiplerini bulacak. Temettü detaylarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
1 Ekim 2024
-Şok Marketler (SOKM): Hisse başına brüt 0,85 TL
-Escar Turizm (ESCAR): Hisse başına brüt 1,15 TL
2 Ekim 2024
-BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS): Hisse başına brüt 4,00 TL
-Maçkolik İnternet Hizmetleri (MACKO): Hisse başına brüt 1,80 TL
3 Ekim 2024
-Göltaş Çimento (GOLTS): Hisse başına brüt 11,12 TL
7 Ekim 2024
-Boğaziçi Beton (BOBET): Hisse başına brüt 0,38 TL
-Sun Tekstil (SUNTK):Hisse başına brüt 0,43 TL
15 Ekim 2024
-E Bebek (EBEBK): Hisse başına brüt 0,25 TL
-OBA Makarnacılık (OBAMS): Hisse başına brüt 0,64 TL
31 Ekim 2024
Ayen Enerji (AYEN): Hisse başına brüt 0,61 TL
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