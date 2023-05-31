Haber Tarihi: 31 Mayıs 2023 09:34 - Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2023 09:34

BİM aktüel ürünler kataloğu! 31 Mayıs BİM aktüel ürünler (Bu hafta)

3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta için yayınlandı. BİM katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarıa taşımaya devam ediyor.5 sayfa olarak yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. BİM'de bu cuma gelecek ürünler arasında ilgi gören Airfryer çeşitlerinin yanı sıra çeyiz seti de alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 3 Mart 2023 tamamı...

BİM aktüel ürünler kataloğu! 31 Mayıs BİM aktüel ürünler (Bu hafta)
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3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 28 Şubat 3 Mart kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 3 Mart BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 MART 2023
 Nevresim seti 249,00 TL
Lastikli Çarşaf Seti 159,00 TL

Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199,00 TL

Omuz Çantası 85,00 TL

Eşofman Altı 79,50 TL

50 inç Android Led TV 5.599,00 TL

Dik Süpürge 649,00 TL

Fastfryer 2.599,00 TL


Çift Yönlü Isıtıcı 399,00 TL

Donuk Baget 39,95 TL

Bütün Piliç Poşet 37,50 TL

Dana Kangal Sucuk 69,00 TL

Baton Piliç Salam 36,00 TL

Üçgen Mantı 27,50 TL

Kaşık Pasta 69,00 TL

Yarım Yağlı Yoğurt 99,00 TL

Tost Peyniri 175,00 TL

Beyaz Peynir 57,50 TL

Kefirli Yoğurt 13,50 TL

Labne 46,50 tL

Süt Çeşitleri 34,50 TL

 

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