BİM aktüel ürünler kataloğu! 31 Mayıs BİM aktüel ürünler (Bu hafta)

3 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 28 Şubat 3 Mart kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 3 Mart BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 MART 2023
Nevresim seti 249,00 TL
Lastikli Çarşaf Seti 159,00 TL
Yumuşak Dokulu Ev Giyimi 199,00 TL
Omuz Çantası 85,00 TL
Eşofman Altı 79,50 TL
50 inç Android Led TV 5.599,00 TL
Dik Süpürge 649,00 TL
Fastfryer 2.599,00 TL
Çift Yönlü Isıtıcı 399,00 TL
Donuk Baget 39,95 TL
Bütün Piliç Poşet 37,50 TL
Dana Kangal Sucuk 69,00 TL
Baton Piliç Salam 36,00 TL
Üçgen Mantı 27,50 TL
Kaşık Pasta 69,00 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 99,00 TL
Tost Peyniri 175,00 TL
Beyaz Peynir 57,50 TL
Kefirli Yoğurt 13,50 TL
Labne 46,50 tL
Süt Çeşitleri 34,50 TL
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