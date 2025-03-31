BİM açık mı, bayramın 2. günü BİM market açık mı? 2025

Geçtiğimiz yıllarda Ramazan Bayramı'nda uygulanan çalışma saatleri, bu yıl da merak konusu. Bilindiği üzere BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi büyük marketler genellikle Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı kalırken, ikinci ve üçüncü günlerde normal çalışma düzenlerine geri dönüyorlardı. 2025 yılında da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Edinilen bilgilere ve geçmiş yıllardaki uygulamalara göre, 2025 Ramazan Bayramı'nda BİM'in çalışma durumu şu şekilde öngörülüyor:

Ramazan Bayramı 1. Günü (30 Mart 2025 Pazar): BİM'in geçmiş yıllardaki uygulamaları göz önüne alındığında, kapalı olması bekleniyor.





Ramazan Bayramı 2. Günü (31 Mart 2025 Pazartesi): BİM'in Ramazan Bayramı'nın ikinci günü normal çalışma saatlerine dönmesi bekleniyor.



Ramazan Bayramı 3. Günü (1 Nisan 2025 Salı): Bayramın üçüncü gününde de BİM'in normal çalışma saatlerinde hizmet vermesi öngörülüyor.



BİM marketleri genellikle hafta içi ve hafta sonu aynı çalışma saatleriyle hizmet vermektedir. Sabah erken saatlerde (genellikle 09:00 veya 09:30) açılan BİM mağazaları, akşam saat 21:00'e kadar müşterilerine hizmet sunmaktadır. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde de bu saatler arasında açık olması bekleniyor.