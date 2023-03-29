Haber Tarihi: 29 Mart 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 16:52

BİM 30,31 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var?

BİM 30,31 Mart 2023! BİM aktüel ürünler kataloğu (Bu hafta) 30 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta için yayınlandı. BİM katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarda taşımaya devam ediyor. 5 sayfa olarak yayınlanan katalogda birçok farklı ürün alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. BİM'de bu cuma gelecek ürünler arasında ilgi gören Airfryer çeşitlerinin yanı sıra çeyiz seti de alışveriş severlerin beğenisine sunulacak. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu 30 Mart 2023 tamamı...

BİM 30,31 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta neler var?
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BİM 30,31 Mart 2023 aktüel ürünler kataloğu! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 28 Mart 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 28-31 Mart kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

BİM 30 MART 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 
 Milka 400 gr Çikolatalı Fındıklı Kek 89,75 TL, Torku 100 gr Tatkrak Baharatlı Kraker 5,75 TL, Topi Tanem 80 gr Nohut Unlu Draje 14,50 TL, Biskrem 3×100 gr Kakao Kremalı Bisküvi 21 TL, Ülker 180 gr Dankek Portakallı Tart Kek 19,50 TL olacak.
Bu Salı BİM'de müşterilere sunulacak kampanyalı ürünlerin devamında; Centro 12×20 gr Sütlü Fındık Kremalı Bisküvi 24 TL, Browni İntense 3×50 gr Kakao Dolgulu Kek 13,50 TL, Ülker 8×61 gr Rondo Muzlu Kremalı Bisküvi 29,50 TL, Twix Extra 75 gr Çikolata Kaplı Karamelli Bar 11,50 TL, Algida 500 ml Maraş Usulü Sade Dondurma 54,50 TL, Sinangil 400 gr Çeşidim Fıstıklı Soğuk Kadayıf 69,75 TL,

BİM aktüel kataloğunun bu cuma için hazırlanan fırsat ürünlerinde Tereyağı, Çıtır Çubuk Patates, Hurma, Latte + Latte Bardağı Özel Paket, Meyveli İçecek Çeşitleri, Fıstıklı Soğuk Kadayıf, Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin, Dut & Harnup & Hurma Pekmez Özü, Tahin, Makarna ve Cheddar Peynir Dolgulu Kroket, Siyah Çay ve çok daha fazlası yer alacak.

Ayrıca Keyifçe 150 gr Kavrulmuş Badem İçi 29,50 TL, Superfresh 1 Kg Çıtır Çubuk Patates 44,50 TL, Simbat 300 gr Kavrulmuş Siirt Fıstığı 89,50 TL, Seğmen 1000 gr Vişne ve Çilek Reçeli 49,50 TL, Eti 350 gr Kuru Meyveli ve Fındıklı Müsli 27,50 TL'den yer alıyor.

BİM aktüel kataloğu ürünleri devamında; Eti 350 gr Kuru Meyveli ve Fındıklı Müsli 27,50 TL, Simbat 200 gr Bademli Çikolatalı Hurma 37,50 TL, Cem 800 gr Doğal Yağlı Sele Siyah Zeytin 69,50 TL, Sırma 1 Litre Aromalı Maden Suyu Çeşitleri 13,50 TL, Tariş 640 gr Dut ve Harnup & Hurma Pekmez Özü 43,50 TL, Simbat 150 gr Acı Paprika Soslu Karışık Kuruyemiş 18,50 TL,

Tamek 1 Litre Meyve Nektarı ve Meyveli İçecek Çeşitleri 16,50 TL, Nescafe 16'lı Nescafe Latte ve Latte Bardağı Özel Paket 43,75 TL, Çerezza 150 gr Baharatlı Domates Sosu Tadında Mısır Çerezi 18,75 TL, Superfresh 300 gr Makarna ve Cheddar Peynir Dolgulu Kroket 39,75 TL, Nescafe 16'lı Nescafe Latte + Latte Bardağı Özel Paket 43,75 TL olarak raflarda yerini alacak.

Bu Salı BİM'de geçerli olacak yeni kampanyalı ürünlerinin yer aldığı aktüel kataloğunda; Biscolata 125 gr Mood 19,50 TL, 7days 5×48 gr Kruvasan 22,50 TL, Dr.Oetker 143 gr Supangle 12,25 TL, Toblerone 400 grÇikolatalı Kek 89,75 TL, Tadelle 5×35 gr Çikolatalı Gofret 21,50 TL, Torku 100 gr Tatkrak Peynirli Kraker 5,75 TL,

Ülker 3×100 gr Saklıköy Fındık Kremalı Bisküvi 19,50 TL, Torku 100 gr Karamelce Karamel Kremalı Bisküvi 7,50 TL, Wanted Bumba 4×32 gr Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 17,50 TL, Dr.Oetker 3'lü 450 gr Sakızlı Muhallebi -3'lü 387 gr Tavukgöğsü 22,75 TL, Çerezza Baharatlı Domates Sosu Tadında 150 gr Mısır Çerezi 18,75 TL, Wanted 4×32 gr Bumba Çikolata Kaplı Hindistan Cevizli Bar 17,50 TL'den satılacak.


BİM'de bu hafta salı günü satışa sunulacak olan fırsat ürünlerinde; Serel 500 gr Tahin 44,50 TL, Cola Turka 3 Litre Kola 24 TL, Gündoğdu 700 gr Tereyağı 125 TL, Lezita 2×800 gr Piliç Salam 49,50 TL, Patito 200 gr Patates Cipsi 18,50 TL, Jomara Sugai 400 gr Hurma 64,50 TL, Lipton Tekdem 20'li Siyah Çay 15,50 TL fiyattan satışa sunulacak.

BİM 28-31 MART 2023 AKTÜEL KATALOGU
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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