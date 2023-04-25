Haber Tarihi: 25 Nisan 2023 10:05 - Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2023 10:05

BİM 25 Nisan 2023 BİM Aktüel indirim kataloğu bu hafta neler var

2023 BİM 25 Nisan aktüel ürünler kataloğu bu hafta için indirimli ürünler belli oldu. 25 Nisan BİM indirim katalog her hafta salı ve cuma günleri birbirinden çeşitli ev ve kişisel ihtiyaçları raflarda taşımaya devam ediyor. BİM market ürünleri takipçileri tarafından merak ediliyor. Ayrıca BİM'in ürünleri bim.com.tr online alışveriş sitesinden de temin edilebilecek. BİM'de bu hafta; İçerisinde 3 farklı boy bulunan Agu bebek bezleri 162,50 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. Salı günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta İç Giyim grubunda özel ürünler satılacak. Peki, BİM'de bu hafta neler, hangi ürünler var? İşte, BİM 25 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tamamı...

BİM 25 Nisan 2023 BİM Aktüel indirim kataloğu bu hafta neler var
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BİM 25 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu! 25 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yayınlandı. 25 Nisan 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta 5 sayfa olarak yayınlandı. BİM aktüel 25 Nisan kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; kozmetik ürünlerden, gıda ürünlerine, küçük ev aletlerinde, beyaz eşyalara, çeyiz paketinden, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fırsatlarıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. İşte 18 Nisan BİM aktüel kataloğu ile indirimli ürünlerin fiyat listesi...

25 NİSAN 2023 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 

Bim 25 Nisan 2023 aktüel kataloğunun Salı yeni indirim dönemine ait ürünlerinin görsel detaylarının Bim marketin resmi internet sitesinde yayınlanmasının ardından Yeni Bim Kataloğu detayları ortaya çıktı. Peki 24 Nisan 2023 Bim kataloğunda neler var? 25 Nisan 2023 Salı günü Bim market müşterilerini hangi ürünler karşılayacak? Bim 25 Nisan kataloğuna göre reyonlardaki yerlerini alacak olan aktüel ürünler neler? İşte bu soruların cevabı: Bim 25 Nisan 2023 aktüel kataloğunun içeriğinde yer alan ve büyük indirimlerle siz değerli müşterilerin tercihine sunulacak olan ürünlerin detaylarını incelediğimizde Salı günlerine özel Haftanın Önerileri kampanya etiketi harika ürünlerin habercisi olan Bim Aktüel Kataloğu ile karşılaşıyoruz. Türkiye geneli Bim market mağazalarının indirim reyonlarında bulacağınız ürün kategorilerinde ise; Aıştırmalık ve Çikolatalar, Bisküvi ve hazır gıdalar, Şoğuk ve Sıcak İçecekler, Kahvaltılıklar 18 Nisan 2023 Bim Kataloğu ürün grupları olarak görünüyor. Bu Salı Bim'de neler var? sorusunun merakla beklediğiniz cevaplarının yer aldığı Yeni Bim aktüel ürünler kataloğunun 18 Nisan 2023 Salı kampanya listesinde ilk sayfasında ki ürünleri sırasıyla şöyle; Banvit Piliç Baget 44,50 TL. Erpiliç Bütün Tavuk 39,50 TL. Mezzet Revani Çeşitleri 25 TL. Erpiliç 750 gr Piliç Salam 32 TL. Dost 1 Litre Yağlı Süt 14,50 TL. Sultan 100 gr Kavurma 35,50 TL. Fair 900 ml Fairgold Vegan 45 TL. Dizi 750 gr Sargılı Şeker 25,50 TL. Tat 300 gr Kahvaltılık Sos 24,50 TL. Bizim 4×250 gr Margarin 38,25 TL. Poltat 1000 gr Reçel Çeşitleri 39 TL. Unlux 540 gr Ekmek Lavaş 17,50 TL. Polonez 150 gr Hindi Füme 23,75 TL. Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri 29,50 TL. Bim Katalog Bu Hafta bir çok kategoride hazırlanmış ve Bu Salı Bim market mağazalarının indirim reyonlarında 25 Nisan 2023 tarihine kadar sizlerin tercihine sunulacak 18 Nisan 2023 Bim aktüel kataloğu ürünleri devamında; Dost 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 97,50 TL. Keskinoğlu 1000 gr Schnitzel 49,75 TL. Hurmatat 265 gr Hurma Suyu 39,50 TL. Kerem 3×180 gr Labne Peyniri 56,50 TL. Indomie 20'li Noodle Çeşitleri 77,50 TL. Kaanlar 200 gr Zeytin Çeşitleri 13,50 TL. Binboğa 240 gr Süzme Çiçek Balı 29,50 TL. Dost 1 Litre Çikolatalı Pastörize Süt 24,50 TL. Aknaz 1500 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 179 TL. Seyidoğlu 350 gr Bademli Yaz Helvası 26,50 TL. Pek Food Gurme 400 gr Üçgen Mantı 32,50 TL. Cem 800 gr Doğal Yağlı Siyah Sele Zeytin 69,50 TL. Nesquik 700 gr Kakaolu Buğday ve Mısır Gevreği 49,50 TL. lik kampanya fiyatları ile alabileceğiniz 18 Nisan 2023 Bim Aktüel Ürünleri diyebiliriz.
BİM AKTÜEL KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ


Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de bu hafta; çeyiz paketinden, küçük ev aletlerine, beyaz eşyalardan, ankastre setine, kozmetik malzemelerden, mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte, BİM aktüel 18-20 Nisan kataloğu ile fiyat listesi...

Çay Makinesi 599 TL

Çelik Termos 219 TL

Katlanır Masa 199 TL

Outdoor Termos 0,47 Litre 529 TL

Kapaklı Kavurma Sacı 32 cm 179 TL


Büyük Derin Çelik Tencere 259 TL

Organizerli Kahvaltılık 129 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 5 Litre 65 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 7,5 Litre 75 TL

Sürgülü Kapak Erzak Kabı 10 Litre 85 TL

Mutfak Gereçleri 19,50 TL

Desenli Mikser Kabı 32,50 TL

Buzdolabı Organizeri Dik Sepet 29,50 TL

Buzdolabı Organizeri Şeffaf Sepet 39,50 TL

Süpürge 2.699 TL

Kulaklık Çeşitleri 59 TL

Kulaklık 199 TL

Işıklı Bluetooth Speaker 139 TL

Karaoke Mikrofon 179 TL

Gaming Mouse + Mousepad 99 TL

Çocuk Kulaklığı 149 TL

Kedi Desenli Baskül 119 TL

Kedi Figürlü Kulaklık 39 TL

Elektronik Yazı Tahtası 129 TL

Dönen Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 149 TL

Beyaz Ankastre Set 4.299 TL

Yuvarlak Tencere 1200 ml 27,50 TL

Mısır Kovalı Pipetli Bardak 21,50 TL

Dekorlu Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 99 TL

Dekorlu Su Bardağı 3'lü 59 TL

Desenli Meşrubat Bardağı 18,50 TL

Cam Kupa 6'lı 59 TL

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