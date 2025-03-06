Haber Tarihi: 06 Mart 2025 13:52 - Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2025 13:52

BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? - 2025

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 BİLSEM sınav sonuçları için güncel tarih ve sorgulama ekranı bilgileri haberimizde.

BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? - 2025
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2025 BİLSEM sınav sonuçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi. Yeni açıklanma tarihi ve detaylar için haberimizi okuyun.

BİLSEM Sonuçları Açıklandı mı?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) 2025 ön değerlendirme sonuçları, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Önceden 28 Şubat 2025'te açıklanması planlanan sonuçlar, 7 Mart 2025 tarihine ertelenmiştir.

BİLSEM Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre, BİLSEM ön değerlendirme sonuçları 7 Mart 2025 tarihinde ilan edilecektir.

BİLSEM Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Öğrenciler ve veliler, BİLSEM sonuçlarını meb.gov.tr adresinden veya e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileriyle sorgulayabilirler.

BİLSEM İtiraz Süreci Ne Zaman?

Sonuçların açıklanmasının ardından, 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında ön değerlendirme sonuçlarına itirazlar kabul edilecektir. İtirazların değerlendirilmesi ise 17-21 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

 
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